O que é seu vai ficar: Universo envia alívio e respostas financeiras hoje (2 de fevereiro) para 3 signos

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 22:22
O dinheiro hoje não é apenas um número, é uma ferramenta de poder e conforto. Para os Cancerianos, o foco total está nas finanças. É um ótimo momento para investir em algo que aumente seu status ou sua autoestima. Você sente que merece o melhor, e os astros confirmam: cuidar da sua segurança financeira hoje é o primeiro passo para o reconhecimento.
Touro volta o olhar para o lar e para o patrimônio imobiliário. Você sentirá vontade de deixar seu espaço mais luxuoso ou lidar com questões estruturais da casa. Sua autoridade em assuntos domésticos está em alta. Já Capricórnio lida bem com finanças compartilhadas e heranças, sendo um dia favorável para resolver pendências bancárias complexas.
A dica de ouro é: invista naquilo que traz solidez. A energia de hoje favorece compras que tenham valor duradouro e que elevem sua imagem profissional ou pessoal. Planeje seus próximos passos financeiros com a segurança de quem sabe o valor do próprio suor. A prosperidade começa na sua atitude de dono.