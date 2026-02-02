Acesse sua conta
Sincerão do BBB 26 vira jogo de futebol e participantes escalam os piores times da casa

Dinâmica da semana reúne Líder, Anjo e emparedados e expõe rachas, acusações e ironias ao vivo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 23:24

Terceiro Sincerão do BBB 26 expõe rachas e transforma a casa em jogo de futebol Crédito: Reprodução/TV Globo

Com a casa no Tá com Nada, o terceiro Sincerão do BBB 26 elevou a tensão na noite desta segunda-feira e colocou os participantes frente a frente em uma dinâmica que misturou jogo da discórdia e futebol. Sob o comando de Tadeu Schmidt, os brothers e sisters precisaram montar o chamado pior time do mundo, atribuindo rótulos nada amistosos aos colegas de confinamento.

Participaram da dinâmica a Líder Maxiane, a Anjo Sarah Andrade e os emparedados Ana Paula Renault, Brigido e Leandro. Além deles, o público também teve papel na escolha de mais um nome para integrar o Sincerão, ampliando ainda mais o alcance dos confrontos.

A proposta era simples e explosiva. Cada jogador deveria escalar um time com categorias como bola murcha, juiz, técnico, gandula, goleiro frangueiro e arquibancada, podendo escolher qualquer pessoa da casa. Após a escalação, cada um tinha um minuto para justificar suas escolhas, o que rendeu críticas diretas, acusações de manipulação e troca de farpas.

Líder da semana, Maxiane foi a primeira a montar seu time e não poupou palavras. Ela colocou Milena como bola murcha, Ana Paula Renault como juíza, Babu Santana como técnico e apontou falhas de jogo e postura para justificar cada escolha. Para a líder, alguns participantes erram por não saber ouvir e outros tentam controlar os rumos da casa.

Na sequência, Sarah Andrade também fez uma leitura dura do jogo. Juliano Floss foi escolhido como bola murcha, enquanto Ana Paula Renault apareceu como técnica e Babu Santana como juiz. Sarah afirmou que vê manipulação inteligente no jogo da rival e criticou colegas que, segundo ela, perderam a chance de construir uma narrativa própria no reality.

Quando chegou sua vez, Ana Paula Renault devolveu as críticas. Ela colocou Sarah Andrade como bola murcha e afirmou se sentir alvo de diagnósticos e julgamentos dentro da casa. A jornalista também ironizou escolhas e apontou comportamentos que, para ela, mostram oportunismo e falta de protagonismo no jogo.

Brigido manteve a linha de confrontos e repetiu alguns nomes já citados pelos colegas, reforçando a divisão clara entre grupos. Já Leandro seguiu o mesmo clima ao montar sua escalação, colocando Sarah Andrade na arquibancada e destacando nomes que, em sua visão, erram nos momentos decisivos.

