Pedro segue internado após o BBB 26 e defesa aponta quadro mental 'preocupante'

Ex-participante continua em tratamento psiquiátrico no Paraná e não há previsão de alta, segundo a advogada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 22:38

Pedro desistiu do BBB
Pedro desistiu do BBB Crédito: Reprodução

A situação de Pedro Henrique Espíndola, ex-participante do BBB 26, segue exigindo atenção redobrada da equipe médica e jurídica que o acompanha. Desde que deixou o reality, o vendedor permanece internado em uma instituição psiquiátrica em Piraquara, no Paraná, onde passa por um tratamento intensivo sem data definida para receber alta.

De acordo com a advogada Niva Castro, responsável por sua defesa, o estado mental de Pedro ainda inspira cuidados. A representante afirma que ele apresenta instabilidade emocional, inquietação constante e episódios de agressividade, fatores que indicam que os problemas de saúde mental não surgiram após o confinamento, mas já existiam anteriormente.

O diagnóstico divulgado pela defesa aponta transtorno bipolar associado à abstinência de cannabis. O protocolo terapêutico pode durar até 60 dias e, até o momento, a internação ainda não completou duas semanas. Segundo a equipe jurídica, não houve visitas presenciais desde o início do tratamento.

Pedro foi levado para hospital psiquiátrico por Reprodução

Em nota oficial divulgada no dia 23 de janeiro, o hospital confirmou a internação do ex-brother. "O Hospital San Julian divulga, por meio da presente, a seguinte nota oficial: confirmamos que o Sr. Pedro Henrique Espíndola encontra-se internado neste hospital desde o dia 21, por volta das 15h, mediante encaminhamento por equipamento de saúde do município de Pontal do Paraná/PR, com regulação realizada pela Central de Leitos Psiquiátricos do Estado", informou a instituição.

O comunicado também detalha que o paciente chegou acompanhado da mãe e de advogados, com o procedimento ocorrendo dentro da normalidade. "No momento do internamento, o paciente estava acompanhado de sua genitora e de seus advogados, tendo todo o procedimento ocorrido dentro da normalidade. Atualmente, o paciente encontra-se em unidade de tratamento supervisionado, destinada à estabilização do quadro e à definição do respectivo programa terapêutico", diz outro trecho.

Por fim, o hospital reforçou o compromisso com o sigilo médico e destacou que as informações clínicas são repassadas apenas à familiar responsável pela internação. A expectativa agora é pela evolução do tratamento, respeitando o tempo necessário para a recuperação do ex-BBB.

