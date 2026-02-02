STREAMING

Quem foi Dona Beja e por que sua história inspira nova novela da HBO Max

Produção protagonizada por Grazi Massafera revisita trajetória real de Ana Jacinta de São José, figura que desafiou costumes no século 19

Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:59

Grazi Massafera vive Dona Beja em novela da HBO Max inspirada em personagem real do século 19 Crédito: Divulgação/HBO Max

Depois da repercussão de Beleza Fatal, a HBO Max estreia nesta segunda-feira (3) uma nova aposta no formato de novela. Dona Beja traz Grazi Massafera no papel de Ana Jacinta de São José, personagem inspirada em uma figura real que marcou a história de Araxá, em Minas Gerais, no século 19.

Conhecida como Dona Beja, Ana Jacinta foi lembrada por sua beleza, inteligência e influência em uma sociedade marcada por regras rígidas e moral conservadora. Vista como uma mulher à frente de seu tempo, ela frequentava saraus, se envolvia com política e chocou a elite local ao desafiar convenções sociais, o que lhe rendeu fama, críticas e rótulos cruéis.

Nascida em 1800, Ana Jacinta ganhou ainda jovem o apelido de Dona Beja, dado pelo avô, em referência à sua aparência marcante, comparada à flor do beijo. Aos 15 anos, sua vida tomou um rumo dramático ao ser raptada por Joaquim Inácio Silveira da Motta, ouvidor do rei Dom João VI, que se encantou por ela durante uma passagem por Araxá.

Dona Beja (Remake vs original) 1 de 6

Levado para viver com o magistrado, Dona Beja passou a ter contato com os costumes da Coroa Portuguesa e uma rotina de luxo. A relação, no entanto, terminou de forma abrupta quando Motta foi obrigado a retornar ao Rio de Janeiro e a abandonou, forçando Ana Jacinta a voltar para sua cidade natal.

De volta a Araxá, Dona Beja decidiu assumir o controle da própria história e fundou sua casa de prostituição, gesto que ampliou ainda mais sua fama e consolidou sua imagem como símbolo de transgressão. Ao mesmo tempo em que era admirada, também foi alvo de julgamentos severos e exclusão social.

A nova produção da HBO Max propõe uma releitura contemporânea da história que já foi levada à televisão nos anos 1980 pela Rede Manchete, quando Maitê Proença viveu a personagem na novela Dona Beija. Agora, a narrativa aposta em temas como empoderamento, desejo e vingança para recontar a trajetória da cortesã que desafiou o poder local.