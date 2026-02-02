Acesse sua conta
Quem foi Dona Beja e por que sua história inspira nova novela da HBO Max

Produção protagonizada por Grazi Massafera revisita trajetória real de Ana Jacinta de São José, figura que desafiou costumes no século 19

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:59

Grazi Massafera vive Dona Beja em novela da HBO Max inspirada em personagem real do século 19
Grazi Massafera vive Dona Beja em novela da HBO Max inspirada em personagem real do século 19 Crédito: Divulgação/HBO Max

Depois da repercussão de Beleza Fatal, a HBO Max estreia nesta segunda-feira (3) uma nova aposta no formato de novela. Dona Beja traz Grazi Massafera no papel de Ana Jacinta de São José, personagem inspirada em uma figura real que marcou a história de Araxá, em Minas Gerais, no século 19.

Conhecida como Dona Beja, Ana Jacinta foi lembrada por sua beleza, inteligência e influência em uma sociedade marcada por regras rígidas e moral conservadora. Vista como uma mulher à frente de seu tempo, ela frequentava saraus, se envolvia com política e chocou a elite local ao desafiar convenções sociais, o que lhe rendeu fama, críticas e rótulos cruéis.

Nascida em 1800, Ana Jacinta ganhou ainda jovem o apelido de Dona Beja, dado pelo avô, em referência à sua aparência marcante, comparada à flor do beijo. Aos 15 anos, sua vida tomou um rumo dramático ao ser raptada por Joaquim Inácio Silveira da Motta, ouvidor do rei Dom João VI, que se encantou por ela durante uma passagem por Araxá.

Dona Beja (Remake vs original)

Dona Beja: Grazi Massafera assume o papel eternizado por Maitê Proença e dá nova força à mulher que transformou desejo em poder por Divulgação HBOMax / Reprodução TV Manchete
Antônio Sampaio: David Junior revive o personagem marcado por amor frustrado, obsessão e violência na relação com Dona Beja por Divulgação HBOMax/ Reprodução TV Manchete
João Luís: André Luiz Miranda entra no triângulo amoroso e acirra rivalidades ao se envolver com a protagonista já poderosa por Divulgação HBOMax/ Reprodução TV Manchete
Angélica Felizardo Sampaio (Aninha): Bianca Bin vive a confidente fiel e o principal apoio de Dona Beja em meio ao julgamento social por Divulgação HBOMax/ Reprodução TV Manchete
Maria Felizardo: Indira Nascimento assume a personagem responsável pela ruptura definitiva entre Dona Beja e Antônio por Divulgação HBOMax/ Reprodução TV Manchete
Cecília Sampaio (Ceci): Deborah Evelyn herda a vilã moralista que faz de tudo para afastar Dona Beja de seu filho por Divulgação HBOMax/ Reprodução TV Manchete
1 de 6
Dona Beja: Grazi Massafera assume o papel eternizado por Maitê Proença e dá nova força à mulher que transformou desejo em poder por Divulgação HBOMax / Reprodução TV Manchete

Levado para viver com o magistrado, Dona Beja passou a ter contato com os costumes da Coroa Portuguesa e uma rotina de luxo. A relação, no entanto, terminou de forma abrupta quando Motta foi obrigado a retornar ao Rio de Janeiro e a abandonou, forçando Ana Jacinta a voltar para sua cidade natal.

De volta a Araxá, Dona Beja decidiu assumir o controle da própria história e fundou sua casa de prostituição, gesto que ampliou ainda mais sua fama e consolidou sua imagem como símbolo de transgressão. Ao mesmo tempo em que era admirada, também foi alvo de julgamentos severos e exclusão social.

A nova produção da HBO Max propõe uma releitura contemporânea da história que já foi levada à televisão nos anos 1980 pela Rede Manchete, quando Maitê Proença viveu a personagem na novela Dona Beija. Agora, a narrativa aposta em temas como empoderamento, desejo e vingança para recontar a trajetória da cortesã que desafiou o poder local.

Além de Grazi Massafera, o elenco reúne nomes como David Junior, Bianca Bin, Deborah Evelyn, Erika Januza, Isabela Garcia, Otavio Muller, Indira Nascimento, Bukassa Kabengele, Miguel Rômulo e outros atores que ajudam a reconstruir esse universo histórico com olhar atual.

