Kim Kardashian e Lewis Hamilton aparecem juntos em viagem e alimentam rumores de romance

Após fim de semana reservado no Reino Unido, empresária e piloto estendem viagem romântica pela Europa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:59

Kim Kardashian e Lewis Hamilton estendem viagem romântica e são vistos chegando juntos a hotel em Paris
Kim Kardashian e Lewis Hamilton estendem viagem romântica e são vistos chegando juntos a hotel em Paris Crédito: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian e Lewis Hamilton seguem alimentando os rumores de romance. O casal foi flagrado chegando a um hotel de luxo em Paris nesta segunda-feira (2), logo após desembarcar de um jato particular, ampliando a viagem que começou de forma discreta no Reino Unido.

Para evitar chamar atenção, Kim apostou em óculos escuros e um casaco preto durante a chegada à capital francesa. Já o piloto de Fórmula 1 apareceu com um visual confortável, usando jaqueta escura, calça esportiva e cachecol em tons de cinza.

Mais tarde, a fundadora da Skims circulou sozinha pela cidade para cumprir uma agenda ligada à Nike. Na ocasião, ela chamou atenção ao usar um look totalmente rosa, com peças da colaboração Skims x Nike, contrastando com a postura reservada adotada horas antes.

A passagem por Paris acontece logo depois de um fim de semana tranquilo na Inglaterra. Kim e Hamilton foram vistos chegando ao exclusivo Estelle Manor, nos Cotswolds, onde se hospedaram de forma separada para manter discrição.

Segundo relatos da imprensa britânica, o encontro no interior inglês teve clima intimista. O casal teria aproveitado áreas de spa, piscina e reservado momentos a dois longe de outros hóspedes, incluindo jantares em espaços privados.

Embora ainda não tenham comentado publicamente sobre o relacionamento, os registros da viagem pela Europa reforçam que o romance segue em ritmo acelerado e cada vez menos escondido.

