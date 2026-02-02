Kim Kardashian e Lewis Hamilton aparecem juntos em viagem e alimentam rumores de romance

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 19:59
Kim Kardashian e Lewis Hamilton seguem alimentando os rumores de romance. O casal foi flagrado chegando a um hotel de luxo em Paris nesta segunda-feira (2), logo após desembarcar de um jato particular, ampliando a viagem que começou de forma discreta no Reino Unido.
Para evitar chamar atenção, Kim apostou em óculos escuros e um casaco preto durante a chegada à capital francesa. Já o piloto de Fórmula 1 apareceu com um visual confortável, usando jaqueta escura, calça esportiva e cachecol em tons de cinza.
Kim Kardashian
Mais tarde, a fundadora da Skims circulou sozinha pela cidade para cumprir uma agenda ligada à Nike. Na ocasião, ela chamou atenção ao usar um look totalmente rosa, com peças da colaboração Skims x Nike, contrastando com a postura reservada adotada horas antes.
A passagem por Paris acontece logo depois de um fim de semana tranquilo na Inglaterra. Kim e Hamilton foram vistos chegando ao exclusivo Estelle Manor, nos Cotswolds, onde se hospedaram de forma separada para manter discrição.
Segundo relatos da imprensa britânica, o encontro no interior inglês teve clima intimista. O casal teria aproveitado áreas de spa, piscina e reservado momentos a dois longe de outros hóspedes, incluindo jantares em espaços privados.
Embora ainda não tenham comentado publicamente sobre o relacionamento, os registros da viagem pela Europa reforçam que o romance segue em ritmo acelerado e cada vez menos escondido.