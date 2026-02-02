Acesse sua conta
O que levou Mara Maravilha a ser internada às pressas e seguir na UTI em São Paulo

Equipe da apresentadora confirma internação desde domingo, não divulga causa e pede orações enquanto não há previsão de alta

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:31

Mara Maravilha
Mara Maravilha Crédito: Reprodução e Divulgação

Mara Maravilha segue internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, desde o último domingo (1). Apesar da apreensão do público, a equipe da apresentadora informou que o motivo da internação não foi divulgado, dado que consta no comunicado oficial publicado nas redes sociais da artista.

Segundo a nota, Mara permanece sob cuidados médicos, passa por exames e recebe a medicação necessária, com acompanhamento constante da equipe responsável. Até o momento, não há previsão de alta.

A assessoria explicou ainda que, por orientação médica, as visitas estão suspensas enquanto a apresentadora segue na UTI. A medida faz parte do protocolo adotado durante o período de observação intensiva.

Mara Maravilha por Reprodução

No comunicado, os representantes agradeceram o carinho do público e fizeram um apelo direto aos fãs. “Agradecemos o respeito, o amor e, principalmente, as orações de todos”, diz o texto divulgado pela equipe.

Outro ponto reforçado é que apenas os canais oficiais estão autorizados a divulgar informações sobre o quadro clínico de Mara Maravilha. A orientação é para que boatos sejam desconsiderados e que novas atualizações sejam acompanhadas exclusivamente nos perfis oficiais da artista.

Enquanto isso, admiradores seguem atentos às redes sociais em busca de notícias positivas sobre a recuperação da apresentadora, que continua internada e sob observação constante em São Paulo.

