Influenciador famoso vende a própria 'alma digital' em acordo de quase R$ 5,13 bilhões

Influenciador mais seguido do mundo libera rosto, voz e comportamento para criação de clone de IA que promete faturar bilhões e nunca sair do ar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 22:35

Khaby Lame vende a própria “alma digital” em acordo de cerca de R$ 5,1 bilhões Crédito: Reprodução/Instagram

Khaby Lame, dono do maior público das redes sociais, decidiu transformar a própria essência em produto. Em um acordo avaliado em cerca de US$ 975 milhões (R$ 5,13 bilhões), o influenciador autorizou o uso irrestrito do seu rosto, da sua voz e até dos seus gestos para a criação de um gêmeo digital alimentado por inteligência artificial.

Na prática, a negociação simboliza a venda da chamada “alma digital”. O Khaby virtual pode produzir conteúdos, fazer campanhas publicitárias, interagir com fãs e vender produtos 24 horas por dia, em vários idiomas e fusos horários, enquanto o criador original se mantém fora da operação constante.

O valor do contrato impressiona e ajuda a dimensionar o tamanho da aposta. A empresa responsável pelo projeto trabalha com a expectativa de gerar mais de US$ 4 bilhões (R$ 21,04 bilhões) em vendas anuais a partir desse clone, transformando personalidade humana em uma máquina infinita de engajamento e consumo.

A decisão virou um debate delicado no mercado digital. Até que ponto um influenciador continua sendo humano quando sua imagem, voz e comportamento passam a pertencer a sistemas automatizados? Para parte do público, o acordo representa o futuro inevitável da fama. Para outros, é o limite simbólico entre criação e mercantilização total da identidade.

O caso de Khaby Lame pode marcar o início de uma nova era, em que a celebridade deixa de existir apenas como pessoa e passa a operar como ativo permanente, sem descanso, sem silêncio e com valor bilionário.

