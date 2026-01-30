Acesse sua conta
Confira todos os looks de Silvânia e Berg em gravação de audiovisual no Pelourinho

Cantores reuniram multidão no Centro Histórico e registraram o primeiro audiovisual da dupla em show gratuito

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:46

Silvânia troca cinco vezes de figurino e brilha em gravação com Berg no Pelourinho
Silvânia troca cinco vezes de figurino e brilha em gravação com Berg no Pelourinho Crédito: Leo Franco/AgNews

As múltiplas trocas de figurino de Silvânia Aquino roubaram a cena durante a gravação do audiovisual Duas Paixões, registrada na noite de quinta-feira (29), no Pelourinho, em Salvador. A cantora apostou em cinco looks diferentes ao longo do show gratuito, que marcou a primeira filmagem da dupla formada com Berg Rabelo desde o início do projeto.

Com produções que mesclaram brilho, sensualidade e referências cênicas, Silvânia transformou cada troca em um novo momento do espetáculo. Um dos figurinos mais comentados foi o vestido assinado pela marca Meninos Rei. Em outra entrada, a artista surgiu com uma peça de cauda longa que acabou integrada à performance com a ajuda dos bailarinos, ampliando o impacto visual da apresentação.

Looks de Silvânia e Berg em gravação no Pelourinho

1 de 19
A gravação reuniu uma multidão no Centro Histórico da capital baiana e confirmou a força do reencontro de Silvânia e Berg nos palcos. O show teve clima de celebração e revisitou sucessos que marcaram a trajetória dos dois como ex-vocalistas da banda Calcinha Preta, além de simbolizar o início de uma nova fase da dupla.

O projeto havia sido anunciado dias antes, durante o Festival de Verão 2026, quando Wesley Safadão recebeu os artistas no palco e revelou a gravação do audiovisual. Atualmente, Safadão é responsável pela gestão da carreira da dupla, que assinou com a Camarote Shows após a saída de Silvânia da Calcinha Preta, em novembro do ano passado.

