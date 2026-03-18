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Ex-marido de Sandy, Lucas Lima passa por cirurgia e tranquiliza fãs ao mostrar recuperação

Músico compartilhou bastidores do procedimento, mantendo o bom humor nas redes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2026 às 07:23

Lucas Lima passou por cirurgia de hérnia
Lucas Lima passou por cirurgia de hérnia Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Lima usou as redes sociais nesta terça-feira (17) para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia para tratar uma hérnia. O artista, que é ex-marido de Sandy, contou que vinha tentando controlar as dores com fisioterapia, mas decidiu realizar o procedimento para resolver o problema.

Segundo ele, foi feito um bloqueio na região afetada e a cirurgia ocorreu de forma tranquila, embora exija agora um período de recuperação.

Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada

Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Nina Forlin, nova namorada do cantor Lucas Lima por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Nina Forlin, nova namorada do cantor Lucas Lima por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais
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Discreto, Lucas Lima abre álbum de viagem com a nova namorada por Reprodução/Redes Sociais

Mesmo no pós-operatório, Lucas manteve o tom leve que costuma adotar nas redes. "Acho que vou precisar dar um tempinho aqui pra me recuperar, volto em breve com entretenimento de altíssimo nível, sofisticação e sensualidade", brincou.

Em outro momento, o músico ainda ironizou a situação ao dizer que a hérnia seria consequência de "carregar o entretenimento da internet brasileira nas costas".

Na publicação, ele reuniu registros dos bastidores no hospital e mostrou aos fãs como encarou todo o processo com tranquilidade e bom humor.

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Tags:

Cirurgia Famosos Lucas Lima Recuperação

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