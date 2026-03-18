Ex-marido de Sandy, Lucas Lima passa por cirurgia e tranquiliza fãs ao mostrar recuperação

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Giuliana Mancini
Publicado em 18 de março de 2026 às 07:23
Lucas Lima usou as redes sociais nesta terça-feira (17) para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia para tratar uma hérnia. O artista, que é ex-marido de Sandy, contou que vinha tentando controlar as dores com fisioterapia, mas decidiu realizar o procedimento para resolver o problema.
Segundo ele, foi feito um bloqueio na região afetada e a cirurgia ocorreu de forma tranquila, embora exija agora um período de recuperação.
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Mesmo no pós-operatório, Lucas manteve o tom leve que costuma adotar nas redes. "Acho que vou precisar dar um tempinho aqui pra me recuperar, volto em breve com entretenimento de altíssimo nível, sofisticação e sensualidade", brincou.
Em outro momento, o músico ainda ironizou a situação ao dizer que a hérnia seria consequência de "carregar o entretenimento da internet brasileira nas costas".
Na publicação, ele reuniu registros dos bastidores no hospital e mostrou aos fãs como encarou todo o processo com tranquilidade e bom humor.