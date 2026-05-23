ESTÉTICA

Adeus, manicure tradicional: técnica japonesa deixa unhas com brilho natural e sem uso de esmalte

Tratamento conhecido como P-Shine usa pasta nutritiva e pó selante para polir, hidratar e valorizar a aparência natural das unhas



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 23 de maio de 2026 às 16:20

Atendimento começa com preparação das mãos e manejo cuidadoso das cutículas Crédito: Freepik

Quem gosta de unhas bem cuidadas, mas não quer depender de esmaltação frequente, encontrou na manicure japonesa uma alternativa mais discreta e voltada à recuperação.

A técnica, que vem ganhando espaço nos salões brasileiros, troca cor, decoração e cabine de luz por um tratamento de polimento nutritivo, pensado para realçar o brilho natural da unha e fortalecer a lâmina aos poucos.

Técnica japonesa para unhas 1 de 7

Conhecida em muitos estabelecimentos como P-Shine, a manicure japonesa acompanha uma busca maior por rotinas de beleza menos pesadas e mais ligadas ao autocuidado.

Em vez de cobrir a unha com pigmentos, o método trabalha diretamente sua superfície, com uma proposta minimalista, elegante e de baixa manutenção.

Técnica japonesa

A técnica usa pastas e pós formulados com ingredientes como cera de abelha, queratina, vitaminas e minerais. Esses compostos são aplicados sobre a unha natural e espalhados por meio de um polimento suave, responsável por deixar a superfície mais lisa, acetinada e brilhante.

Nada aqui funciona como uma esmaltação tradicional. A proposta é tratar a lâmina sem esconder sua aparência original, valorizando um acabamento limpo e natural.

Por isso, a manicure japonesa se destaca entre pessoas que procuram mãos bem cuidadas sem excesso de produção.

Etapas no salão

A sessão começa com a higienização das mãos e o cuidado com as cutículas, feito de forma delicada para evitar retiradas agressivas.

Depois dessa preparação, a pasta nutritiva é massageada unha por unha, ajudando a distribuir os ativos sobre a lâmina.

Na etapa final, um pó selante entra para preservar a hidratação e manter o acabamento acetinado. O brilho costuma durar até cerca de duas semanas, embora esse prazo varie conforme a rotina e os hábitos de cada pessoa.

Recuperação das unhas fracas

Unhas que descamam, quebram com facilidade ou ficaram sensibilizadas após o uso contínuo de esmaltes e alongamentos estão entre as principais beneficiadas pelo procedimento.

A proposta combina estética e fortalecimento, sem esconder a unha natural por baixo de camadas de cor.

Com a repetição das sessões, muitas pessoas relatam uma superfície mais uniforme, aparência saudável e maior resistência.

O resultado não fica apenas no visual: esse tratamento também busca repor nutrientes importantes para a estrutura da unha, o que ajuda a explicar sua procura por quem tenta recuperar a lâmina depois de procedimentos mais intensos.

Entre os efeitos mais associados à manicure japonesa estão o fortalecimento pela reposição de queratina e nutrientes, a hidratação da lâmina ungueal e das cutículas.

Além disso, também entram a redução da descamação e da quebra, o estímulo ao crescimento mais saudável, bem como o brilho natural sem uso de esmaltes ou produtos mais agressivos.

Visual mais natural

A valorização das unhas naturais ajuda a explicar por que a manicure japonesa ganhou tanta atenção.

Em vez de apostar em cores fortes ou decorações elaboradas, a técnica reforça um visual sofisticado, discreto e alinhado ao estilo minimalista. Esse movimento também conversa com a ideia de baixa manutenção.

Mãos cuidadas passam a ser associadas menos à cobertura da unha e mais à recuperação da sua estrutura, com brilho próprio e acabamento polido.

Para quem é indicada

Por não usar solventes agressivos nem pigmentos sintéticos, a manicure japonesa pode ser uma opção para pessoas sensíveis aos esmaltes comuns ou interessadas em diminuir o contato com determinadas substâncias químicas.

Gestantes, crianças e pessoas em fase de recuperação após alongamentos costumam estar entre os públicos que mais se beneficiam desse tipo de cuidado.

Em unhas que passaram por gel ou acrílico, o tratamento pode auxiliar na reabilitação gradual da lâmina, até que ela recupere espessura e formato naturais.

A frequência das sessões deve ser definida com a profissional responsável. Histórico de procedimentos, sensibilidade das unhas e rotina diária influenciam o intervalo mais adequado para cada caso.

Cuidados simples em casa

Para prolongar os benefícios, a manicure japonesa pode entrar em uma rotina de cuidados com as mãos, com sessões a cada duas ou três semanas.

Pequenos hábitos fora do salão ajudam a preservar a hidratação e proteger as unhas contra agressões do dia a dia.

Aplicar óleo de cutícula diariamente, principalmente à noite, ajuda a manter a região mais macia e nutrida; removedores sem acetona também são preferíveis ao retirar qualquer produto das unhas.

Luvas de proteção fazem diferença no contato com detergentes e produtos de limpeza mais agressivos. Alimentação equilibrada, com nutrientes como biotina, zinco e ferro, também favorece o crescimento saudável das unhas.

Tendência de beleza prática

A força da manicure japonesa está justamente no resultado discreto: unhas polidas, nutridas e com aparência bem tratada, sem que o cuidado pareça excessivo.

Para quem saiu de alongamentos, sente a lâmina fragilizada ou apenas prefere uma beleza mais limpa, a técnica funciona como uma pausa nos procedimentos mais agressivos e devolve protagonismo à unha natural.

Com sessões regulares e atenção aos hábitos do dia a dia, o brilho deixa de ser apenas acabamento e passa a refletir uma rotina de recuperação mais consistente.