ASTROLOGIA

Plutão retrógrado começa a transformar a vida de 4 signos e mudanças profundas devem acontecer até outubro

O movimento retrógrado começou em 6 de maio de 2026, segue até 15 de outubro e promete mexer com dinheiro, propósito, relações e crescimento pessoal

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 15:00

Signos e plutão retrógrado Crédito: Imagem gerada por IA

Desde o dia 6 de maio, Plutão retrógrado iniciou um dos ciclos mais intensos de transformação de 2026. O movimento segue até 15 de outubro e acontece totalmente em Aquário, signo onde o planeta continuará pelos próximos anos, até 2043. Este período favorece encerramentos necessários, amadurecimento emocional e mudanças profundas capazes de alterar completamente a trajetória de alguns signos. Segundo a astróloga Helena Hathor, quatro signos sentirão esse impacto de forma ainda mais intensa.

Gêmeos: Depois de meses sentindo a vida parada ou previsível demais, você começa a entrar em uma fase cheia de movimento, exposição e oportunidades inesperadas. O período favorece crescimento profissional, expansão social e experiências capazes de mudar completamente seus próximos anos. Helena Hathor destaca que sua voz e suas ideias terão impacto muito maior daqui para frente.

Dica cósmica: O que hoje parece intenso pode ser exatamente o começo da vida que você pediu.

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Câncer: Mudanças importantes envolvendo dinheiro, trabalho e rotina começam a ganhar força até outubro. O período favorece inteligência financeira, reorganização de prioridades e novas formas de aumentar renda sem precisar viver em exaustão constante. Helena Hathor explica que simplificar sua vida será essencial para abrir espaço para estabilidade e crescimento verdadeiro.

Dica cósmica: Trabalhar mais nem sempre significa prosperar mais.

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Capricórnio: Você começa a viver uma transformação importante na forma como lida com dinheiro, segurança e estabilidade. O período favorece reorganização financeira, cortes necessários e mudanças de mentalidade que podem abrir espaço para uma vida mais próspera nos próximos meses. Helena Hathor explica que este ciclo pede desapego daquilo que apenas consome sua energia sem trazer crescimento real.

Dica cósmica: Prosperidade também exige coragem para abandonar o que já perdeu o sentido.

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Aquário: Como Plutão retrógrado acontece no seu signo, você tende a sentir as mudanças de maneira muito mais intensa. Pessoas, situações e relações desgastadas podem começar a sair da sua vida naturalmente. Apesar do desconforto inicial, tudo isso faz parte de um processo poderoso de renovação pessoal. Helena Hathor afirma que este é um período de reconstrução profunda da sua identidade e do futuro que deseja construir.

Dica cósmica: Nem todo afastamento é perda. Alguns são libertação.