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Plutão retrógrado começa a transformar a vida de 4 signos e mudanças profundas devem acontecer até outubro

O movimento retrógrado começou em 6 de maio de 2026, segue até 15 de outubro e promete mexer com dinheiro, propósito, relações e crescimento pessoal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 15:00

Signos e plutão retrógrado
Signos e plutão retrógrado Crédito: Imagem gerada por IA

Desde o dia 6 de maio, Plutão retrógrado iniciou um dos ciclos mais intensos de transformação de 2026. O movimento segue até 15 de outubro e acontece totalmente em Aquário, signo onde o planeta continuará pelos próximos anos, até 2043. Este período favorece encerramentos necessários, amadurecimento emocional e mudanças profundas capazes de alterar completamente a trajetória de alguns signos. Segundo a astróloga Helena Hathor, quatro signos sentirão esse impacto de forma ainda mais intensa.

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Gêmeos: Depois de meses sentindo a vida parada ou previsível demais, você começa a entrar em uma fase cheia de movimento, exposição e oportunidades inesperadas. O período favorece crescimento profissional, expansão social e experiências capazes de mudar completamente seus próximos anos. Helena Hathor destaca que sua voz e suas ideias terão impacto muito maior daqui para frente.

Dica cósmica: O que hoje parece intenso pode ser exatamente o começo da vida que você pediu.

Filmes para Gêmeos

Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução
O Grande Truque – Dualidade, jogos mentais e surpresas por Reprodução
Pulp Fiction – Narrativa fragmentada e diálogos icônicos por Reprodução
Meninas Malvadas – Dinâmica social e comunicação afiada por Reprodução
O Lobo de Wall Street – Verbo afiado e mente inquieta por Reprodução
Corra! – Leitura social rápida e tensão intelectual por Reprodução
Sherlock Holmes – Agilidade intelectual constante por Reprodução
Scott Pilgrim Contra o Mundo – Ritmo veloz e linguagem moderna por Reprodução
As Golpistas – Inteligência verbal e adaptação por Reprodução
Birdman – Fluxo de pensamento acelerado por Reprodução
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Prenda-me Se For Capaz – Versatilidade e improviso por Reprodução

Câncer: Mudanças importantes envolvendo dinheiro, trabalho e rotina começam a ganhar força até outubro. O período favorece inteligência financeira, reorganização de prioridades e novas formas de aumentar renda sem precisar viver em exaustão constante. Helena Hathor explica que simplificar sua vida será essencial para abrir espaço para estabilidade e crescimento verdadeiro.

Dica cósmica: Trabalhar mais nem sempre significa prosperar mais.

Filmes para Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
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Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Capricórnio: Você começa a viver uma transformação importante na forma como lida com dinheiro, segurança e estabilidade. O período favorece reorganização financeira, cortes necessários e mudanças de mentalidade que podem abrir espaço para uma vida mais próspera nos próximos meses. Helena Hathor explica que este ciclo pede desapego daquilo que apenas consome sua energia sem trazer crescimento real.

Dica cósmica: Prosperidade também exige coragem para abandonar o que já perdeu o sentido.

Filmes para Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
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O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Aquário: Como Plutão retrógrado acontece no seu signo, você tende a sentir as mudanças de maneira muito mais intensa. Pessoas, situações e relações desgastadas podem começar a sair da sua vida naturalmente. Apesar do desconforto inicial, tudo isso faz parte de um processo poderoso de renovação pessoal. Helena Hathor afirma que este é um período de reconstrução profunda da sua identidade e do futuro que deseja construir.

Dica cósmica: Nem todo afastamento é perda. Alguns são libertação.

Filmes para Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
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Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Gêmeos Capricórnio Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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