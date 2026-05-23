ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (23 de maio): sábado traz leveza, boas surpresas e encontros que aquecem o coração

O dia favorece descanso emocional, reconexões e momentos especiais ao lado de pessoas importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, dia 23 de maio, chega com uma energia mais acolhedora e positiva para relações pessoais, lazer e bem-estar emocional. O momento favorece reencontros, conversas sinceras e pequenas mudanças capazes de melhorar o clima dos próximos dias. Também será importante desacelerar e aproveitar os detalhes simples da rotina.

Áries: Você estará mais sociável e disposto a viver momentos leves. Um convite inesperado pode transformar completamente os planos do dia.

Cor da sorte: Coral

Número da sorte: 3

Touro: O sábado será ideal para descansar e se conectar com quem traz tranquilidade. Assuntos do coração ganham mais estabilidade e clareza.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 8

Gêmeos: O dia favorece conversas divertidas, reencontros e novidades inesperadas. Você poderá receber uma mensagem importante no fim da tarde.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 1

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Câncer: O momento será perfeito para cuidar da própria energia e fortalecer vínculos familiares. Evite absorver problemas que não pertencem a você.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

Leão: O sábado promete destaque social e momentos especiais ao lado de pessoas queridas. Sua presença chamará atenção de forma natural.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 9

Virgem: Você sentirá necessidade de desacelerar e organizar melhor os pensamentos. Pequenas pausas durante o dia farão diferença no seu bem-estar.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 2

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra: O dia favorece romantismo, harmonia e aproximações sinceras. Uma situação inesperada pode trazer mais segurança emocional.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 11

Escorpião: O momento será importante para deixar algo do passado para trás. O sábado favorece reflexões profundas e decisões emocionais maduras.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 5

Sagitário: A energia do dia favorece passeios, viagens rápidas e encontros animados. Você estará mais espontâneo e disposto a sair da rotina.

Cor da sorte: Laranja-queimado

Número da sorte: 7

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Capricórnio: O sábado pede menos cobrança e mais descanso. Aproveite para cuidar da mente e se afastar um pouco das preocupações profissionais.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 4

Aquário: O dia favorece criatividade, liberdade e conversas inspiradoras. Você poderá ter uma ideia importante para os próximos meses.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 10

Peixes: O momento será de mais sensibilidade e conexão emocional. Aproveite o sábado para desacelerar e ouvir mais a própria intuição.

Cor da sorte: Verde-água