Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (23 de maio): sábado traz leveza, boas surpresas e encontros que aquecem o coração

O dia favorece descanso emocional, reconexões e momentos especiais ao lado de pessoas importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, dia 23 de maio, chega com uma energia mais acolhedora e positiva para relações pessoais, lazer e bem-estar emocional. O momento favorece reencontros, conversas sinceras e pequenas mudanças capazes de melhorar o clima dos próximos dias. Também será importante desacelerar e aproveitar os detalhes simples da rotina.

Leia mais

Imagem - Dinheiro, sorte e viradas inesperadas: 4 signos entram em uma fase poderosa antes do fim de maio

Dinheiro, sorte e viradas inesperadas: 4 signos entram em uma fase poderosa antes do fim de maio

Imagem - Nada fica como antes: 3 signos entram na fase mais leve e positiva de maio até o fim do mês

Nada fica como antes: 3 signos entram na fase mais leve e positiva de maio até o fim do mês

Imagem - Esses 5 signos finalmente vivem uma virada no amor e veem os relacionamentos melhorarem até o fim de maio

Esses 5 signos finalmente vivem uma virada no amor e veem os relacionamentos melhorarem até o fim de maio

Áries: Você estará mais sociável e disposto a viver momentos leves. Um convite inesperado pode transformar completamente os planos do dia.

Cor da sorte: Coral

Número da sorte: 3

Touro: O sábado será ideal para descansar e se conectar com quem traz tranquilidade. Assuntos do coração ganham mais estabilidade e clareza.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 8

Gêmeos: O dia favorece conversas divertidas, reencontros e novidades inesperadas. Você poderá receber uma mensagem importante no fim da tarde.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 1

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
1 de 13
Cachorros por Shutterstock

Câncer: O momento será perfeito para cuidar da própria energia e fortalecer vínculos familiares. Evite absorver problemas que não pertencem a você.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

Leão: O sábado promete destaque social e momentos especiais ao lado de pessoas queridas. Sua presença chamará atenção de forma natural.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 9

Virgem: Você sentirá necessidade de desacelerar e organizar melhor os pensamentos. Pequenas pausas durante o dia farão diferença no seu bem-estar.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 2

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Libra: O dia favorece romantismo, harmonia e aproximações sinceras. Uma situação inesperada pode trazer mais segurança emocional.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 11

Escorpião: O momento será importante para deixar algo do passado para trás. O sábado favorece reflexões profundas e decisões emocionais maduras.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 5

Sagitário: A energia do dia favorece passeios, viagens rápidas e encontros animados. Você estará mais espontâneo e disposto a sair da rotina.

Cor da sorte: Laranja-queimado

Número da sorte: 7

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: O sábado pede menos cobrança e mais descanso. Aproveite para cuidar da mente e se afastar um pouco das preocupações profissionais.

Cor da sorte: Cinza-claro

Número da sorte: 4

Aquário: O dia favorece criatividade, liberdade e conversas inspiradoras. Você poderá ter uma ideia importante para os próximos meses.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 10

Peixes: O momento será de mais sensibilidade e conexão emocional. Aproveite o sábado para desacelerar e ouvir mais a própria intuição.

Cor da sorte: Verde-água

Número da sorte: 12

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Saiba como identificar as figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026 e evitar golpes

Saiba como identificar as figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026 e evitar golpes
Imagem - Discreta, Rayssa Leal faz rara declaração para namorada influenciadora nas redes sociais

Discreta, Rayssa Leal faz rara declaração para namorada influenciadora nas redes sociais
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Aquele que não consegue suportar a solidão jamais conhecerá a si mesmo' - a reflexão atribuída a Schopenhauer sobre silêncio e autoconhecimento

Frase do dia da Filosofia: 'Aquele que não consegue suportar a solidão jamais conhecerá a si mesmo' - a reflexão atribuída a Schopenhauer sobre silêncio e autoconhecimento