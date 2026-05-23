Cor e número da sorte de hoje (23 de maio): sábado traz leveza, boas surpresas e encontros que aquecem o coração

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Giuliana Mancini
Publicado em 23 de maio de 2026 às 09:00
O sábado, dia 23 de maio, chega com uma energia mais acolhedora e positiva para relações pessoais, lazer e bem-estar emocional. O momento favorece reencontros, conversas sinceras e pequenas mudanças capazes de melhorar o clima dos próximos dias. Também será importante desacelerar e aproveitar os detalhes simples da rotina.
Áries: Você estará mais sociável e disposto a viver momentos leves. Um convite inesperado pode transformar completamente os planos do dia.
Cor da sorte: Coral
Número da sorte: 3
Touro: O sábado será ideal para descansar e se conectar com quem traz tranquilidade. Assuntos do coração ganham mais estabilidade e clareza.
Cor da sorte: Verde-oliva
Número da sorte: 8
Gêmeos: O dia favorece conversas divertidas, reencontros e novidades inesperadas. Você poderá receber uma mensagem importante no fim da tarde.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 1
O cachorro que representa cada signo
Câncer: O momento será perfeito para cuidar da própria energia e fortalecer vínculos familiares. Evite absorver problemas que não pertencem a você.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 6
Leão: O sábado promete destaque social e momentos especiais ao lado de pessoas queridas. Sua presença chamará atenção de forma natural.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 9
Virgem: Você sentirá necessidade de desacelerar e organizar melhor os pensamentos. Pequenas pausas durante o dia farão diferença no seu bem-estar.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 2
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Libra: O dia favorece romantismo, harmonia e aproximações sinceras. Uma situação inesperada pode trazer mais segurança emocional.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 11
Escorpião: O momento será importante para deixar algo do passado para trás. O sábado favorece reflexões profundas e decisões emocionais maduras.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 5
Sagitário: A energia do dia favorece passeios, viagens rápidas e encontros animados. Você estará mais espontâneo e disposto a sair da rotina.
Cor da sorte: Laranja-queimado
Número da sorte: 7
O erro que cada signo mais comete nas relações
Capricórnio: O sábado pede menos cobrança e mais descanso. Aproveite para cuidar da mente e se afastar um pouco das preocupações profissionais.
Cor da sorte: Cinza-claro
Número da sorte: 4
Aquário: O dia favorece criatividade, liberdade e conversas inspiradoras. Você poderá ter uma ideia importante para os próximos meses.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 10
Peixes: O momento será de mais sensibilidade e conexão emocional. Aproveite o sábado para desacelerar e ouvir mais a própria intuição.
Cor da sorte: Verde-água
Número da sorte: 12