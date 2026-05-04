ASTROLOGIA

Esses 5 signos finalmente vivem uma virada no amor e veem os relacionamentos melhorarem até o fim de maio

Depois de um período difícil, alguns signos entram em uma fase mais leve, segura e cheia de conexão no amor

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 07:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Maio começa com reflexões profundas sobre sentimentos e padrões, mas, ao longo das semanas, o clima muda completamente. As relações ganham mais clareza, diálogo e maturidade, abrindo espaço para reconexões, novos amores e vínculos mais verdadeiros. Para alguns signos, essa virada é tão forte que redefine completamente a forma de amar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você entra em um período de libertação emocional e recomeço no amor. Depois de anos de mudanças internas, finalmente entende o que quer e o que não aceita mais. Isso abre espaço para relações mais saudáveis e alinhadas com quem você se tornou. Se estiver solteiro, novas possibilidades surgem com mais leveza. Se estiver em um relacionamento, há chance de renovação e mais conexão.

Dica cósmica: Deixe o passado onde ele pertence para viver o novo por inteiro.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Leão: Maio convida você a olhar com mais profundidade para suas relações e resgatar a conexão que pode ter se perdido na rotina. Há uma redescoberta importante no amor, com mais intimidade e conversas sinceras. Você começa a entender melhor o papel do outro na sua vida e o que essa troca revela sobre você. Relações se fortalecem quando há verdade.

Dica cósmica: Não fuja de conversas importantes, elas aproximam mais do que você imagina.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Escorpião: Um novo ciclo começa na sua vida amorosa, trazendo mais clareza, leveza e abertura emocional. Você passa a enxergar suas relações com outros olhos, entendendo que amar também envolve escolhas conscientes. O mês favorece recomeços, novas conexões e até uma segunda chance no amor. Há um forte movimento de cura emocional.

Dica cósmica: Permita-se amar sem carregar dores antigas.

O date perfeito para Escorpião 1 de 8

Sagitário: Sua vida amorosa ganha movimento e surpresas ao longo do mês. Novas conexões podem surgir de forma inesperada, e você se sente mais aberto a viver algo sério, mesmo que isso antes parecesse distante. Para quem já está em um relacionamento, há uma renovação na energia, trazendo mais entusiasmo e parceria. O fim do mês marca um momento especial de definição.

Dica cósmica: Esteja aberto ao que foge do seu padrão.

O date perfeito para Sagitário 1 de 8

Capricórnio: O amor se torna mais leve, fluido e presente na sua vida. Relações ganham estabilidade, afeto e sensação de segurança, algo que você valoriza profundamente. Se houve desafios recentes, este é o momento de resolver e seguir em frente com mais maturidade. Para solteiros, o período é favorável para conhecer alguém especial e construir algo sólido.

Dica cósmica: Permita-se viver o amor sem tanta resistência.