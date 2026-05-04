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Esses 5 signos finalmente vivem uma virada no amor e veem os relacionamentos melhorarem até o fim de maio

Depois de um período difícil, alguns signos entram em uma fase mais leve, segura e cheia de conexão no amor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 07:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Maio começa com reflexões profundas sobre sentimentos e padrões, mas, ao longo das semanas, o clima muda completamente. As relações ganham mais clareza, diálogo e maturidade, abrindo espaço para reconexões, novos amores e vínculos mais verdadeiros. Para alguns signos, essa virada é tão forte que redefine completamente a forma de amar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você entra em um período de libertação emocional e recomeço no amor. Depois de anos de mudanças internas, finalmente entende o que quer e o que não aceita mais. Isso abre espaço para relações mais saudáveis e alinhadas com quem você se tornou. Se estiver solteiro, novas possibilidades surgem com mais leveza. Se estiver em um relacionamento, há chance de renovação e mais conexão.

Dica cósmica: Deixe o passado onde ele pertence para viver o novo por inteiro.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: degustação de vinhos em vinícola por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: café charmoso e aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: spa relaxante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: noite de filmes aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Leão: Maio convida você a olhar com mais profundidade para suas relações e resgatar a conexão que pode ter se perdido na rotina. Há uma redescoberta importante no amor, com mais intimidade e conversas sinceras. Você começa a entender melhor o papel do outro na sua vida e o que essa troca revela sobre você. Relações se fortalecem quando há verdade.

Dica cósmica: Não fuja de conversas importantes, elas aproximam mais do que você imagina.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar em restaurante luxuoso com vista da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em rooftop com luzes e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: date em teatro ou ópera por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: passeio noturno em lugar icônico da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar ao ar livre com iluminação de cinema por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: dia de spa premium como experiência a dois por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Escorpião: Um novo ciclo começa na sua vida amorosa, trazendo mais clareza, leveza e abertura emocional. Você passa a enxergar suas relações com outros olhos, entendendo que amar também envolve escolhas conscientes. O mês favorece recomeços, novas conexões e até uma segunda chance no amor. Há um forte movimento de cura emocional.

Dica cósmica: Permita-se amar sem carregar dores antigas.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite de vinho com música ambiente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar tarde da noite com clima silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: conversa na varanda com drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar à luz de velas com clima bem intimista por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: bar com iluminação baixa e drinks fortes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

Sagitário: Sua vida amorosa ganha movimento e surpresas ao longo do mês. Novas conexões podem surgir de forma inesperada, e você se sente mais aberto a viver algo sério, mesmo que isso antes parecesse distante. Para quem já está em um relacionamento, há uma renovação na energia, trazendo mais entusiasmo e parceria. O fim do mês marca um momento especial de definição.

Dica cósmica: Esteja aberto ao que foge do seu padrão.

O date perfeito para Sagitário

O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: acampamento simples com comida e conversa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: bate-volta para praia com cooler e petiscos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: trilha leve com recompensa de vista bonita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio de carro com parada em mirante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: noite improvisada com hambúrguer e cerveja por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: feira gastronômica com várias comidas para experimentar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio na orla com parada para comida de rua por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O amor se torna mais leve, fluido e presente na sua vida. Relações ganham estabilidade, afeto e sensação de segurança, algo que você valoriza profundamente. Se houve desafios recentes, este é o momento de resolver e seguir em frente com mais maturidade. Para solteiros, o período é favorável para conhecer alguém especial e construir algo sólido.

Dica cósmica: Permita-se viver o amor sem tanta resistência.

O date perfeito para Capricórnio

O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: degustação de vinhos em ambiente elegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: restaurante com vista bonita e clima mais reservado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: passeio em livraria grande e organizada por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em restaurante sofisticado e discreto por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: café em lugar mais arrumado e silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: noite com queijos e vinhos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em casa com tudo bem planejado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA

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Signo Amor Touro Leão Escorpião Sagitário Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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