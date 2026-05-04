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Alanis Guillen consegue medida protetiva contra ex-namorada após perseguição, ameaças e invasão de privacidade

Atriz relatou insistência em contatos, tentativas de intimidação e risco à sua integridade emocional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 06:34

Giovanna Reis e Alanis Guillen  Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Alanis Guillen obteve na Justiça do Rio de Janeiro uma medida protetiva contra a ex-namorada, a produtora Giovanna Reis, após relatar uma série de episódios envolvendo perseguição, ameaças e invasão de privacidade. A decisão foi concedida com base na Lei Maria da Penha, que também abrange casos de violência psicológica e constrangimento.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, e pelo perfil "Segue A Cami" nas redes sociais.

No ar como Lorena na novela Três Graças, da Globo, Alanis procurou a Justiça depois de afirmar que, após o término do relacionamento em março, passou a enfrentar comportamentos insistentes por parte da ex-companheira. Segundo os relatos incluídos no processo, Giovanna teria feito tentativas frequentes de contato, além de ameaçar expor aspectos da vida privada da atriz.

Alanis Guillen e Giovanna Reis

Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças' por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Joaquim Lopes, Paloma Duarte, Alanis Guillen e Pedro Novaes em Malhação Toda Forma de Amar (2019) por Estevam Avellar/Globo
Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Rita (Alanis Guillen) e Filipe (Pedro Novaes) por Reprodução | Globo
Alanis Guillen por Reprodução
A Juma de Alanis Guillen ficou com o terceiro lugar no pódio da popularidade por João Miguel Junior/TV Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
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Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais

A situação teria se intensificado com episódios considerados invasivos. Entre eles, a ida da produtora à residência de Alanis sem autorização e a tentativa de contato com colegas de elenco da novela, em uma atitude interpretada como forma de intimidação. Para sustentar as acusações, foram anexados ao processo registros de mensagens, além de testemunhos que reforçam a versão apresentada pela atriz.

Ao analisar o caso, a Justiça entendeu que havia elementos suficientes para caracterizar violência psicológica, perseguição e constrangimento, o que justificou a concessão da medida protetiva. Em trecho da decisão, a urgência da medida é destacada diante do risco de agravamento da situação e do impacto à integridade emocional, à privacidade e à tranquilidade de Alanis.

Entre as determinações impostas, Giovanna Reis está proibida de manter qualquer tipo de contato com a atriz, seja por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens. A decisão também impede que a produtora faça declarações públicas ou divulgue informações relacionadas à vida pessoal de Alanis em qualquer meio de comunicação.

O relacionamento entre Alanis Guillen e Giovanna Reis chegou ao fim em março, em meio à repercussão de publicações antigas feitas pela produtora em 2012. Os conteúdos, que circularam amplamente nas redes sociais, continham declarações com teor racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico, gerando forte reação negativa.

Posts de Giovanna Reis, ex namorada de Alanis Guillen

Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen se pronuncia após falas racistas da namorada por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen se pronuncia após falas racistas da namorada por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças' por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
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Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais

Na época, Alanis se pronunciou publicamente sobre o episódio, reforçando seu posicionamento contra qualquer forma de discurso de ódio. "Diante das notícias e informações que circularam nos últimos dias, sinto a necessidade de me manifestar e reforçar, de forma clara, o meu posicionamento. Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito", declarou na ocasião.

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Tags:

Medidas Restritivas Justiça Alanis Guillen Giovanna Reis

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