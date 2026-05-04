JUSTIÇA

Alanis Guillen consegue medida protetiva contra ex-namorada após perseguição, ameaças e invasão de privacidade

Atriz relatou insistência em contatos, tentativas de intimidação e risco à sua integridade emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 06:34

Giovanna Reis e Alanis Guillen Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Alanis Guillen obteve na Justiça do Rio de Janeiro uma medida protetiva contra a ex-namorada, a produtora Giovanna Reis, após relatar uma série de episódios envolvendo perseguição, ameaças e invasão de privacidade. A decisão foi concedida com base na Lei Maria da Penha, que também abrange casos de violência psicológica e constrangimento.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, e pelo perfil "Segue A Cami" nas redes sociais.

No ar como Lorena na novela Três Graças, da Globo, Alanis procurou a Justiça depois de afirmar que, após o término do relacionamento em março, passou a enfrentar comportamentos insistentes por parte da ex-companheira. Segundo os relatos incluídos no processo, Giovanna teria feito tentativas frequentes de contato, além de ameaçar expor aspectos da vida privada da atriz.

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A situação teria se intensificado com episódios considerados invasivos. Entre eles, a ida da produtora à residência de Alanis sem autorização e a tentativa de contato com colegas de elenco da novela, em uma atitude interpretada como forma de intimidação. Para sustentar as acusações, foram anexados ao processo registros de mensagens, além de testemunhos que reforçam a versão apresentada pela atriz.

Ao analisar o caso, a Justiça entendeu que havia elementos suficientes para caracterizar violência psicológica, perseguição e constrangimento, o que justificou a concessão da medida protetiva. Em trecho da decisão, a urgência da medida é destacada diante do risco de agravamento da situação e do impacto à integridade emocional, à privacidade e à tranquilidade de Alanis.

Entre as determinações impostas, Giovanna Reis está proibida de manter qualquer tipo de contato com a atriz, seja por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens. A decisão também impede que a produtora faça declarações públicas ou divulgue informações relacionadas à vida pessoal de Alanis em qualquer meio de comunicação.

O relacionamento entre Alanis Guillen e Giovanna Reis chegou ao fim em março, em meio à repercussão de publicações antigas feitas pela produtora em 2012. Os conteúdos, que circularam amplamente nas redes sociais, continham declarações com teor racista, homofóbico, transfóbico e gordofóbico, gerando forte reação negativa.

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