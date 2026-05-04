O fim do 'antes e depois' e da IA: nova regra muda tudo o que você vai ver nas redes sociais

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 4 de maio de 2026 às 06:18
Novas regras que atualizam a atuação de nutricionistas nas redes sociais passam a limitar o uso de inteligência artificial e reforçam restrições sobre conteúdos que possam induzir o público ao erro.
Na prática, isso atinge diretamente um dos formatos mais comuns do feed: imagens de transformação, simulações de resultados e promessas rápidas ligadas à alimentação e ao corpo.
Veja o 'antes e depois' dos atores mirins de 'Avenida Brasil'
Um dos pontos centrais das novas diretrizes do Conselho Federal de Nutrição (CFN) é o limite ao uso de imagens manipuladas ou geradas por IA.
Corpos editados, simulações de “antes e depois” e representações de resultados deixam de ser apenas uma escolha estética e passam a entrar em uma zona de restrição.
A proposta é reduzir conteúdos que criam expectativas irreais e dificultam a distinção entre informação e publicidade.
IA nutricionista
A mudança acompanha um movimento recente nas redes.
Ferramentas de inteligência artificial passaram a ser usadas para alterar imagens corporais, simulando perda de peso ou ganho de massa muscular.
Esse tipo de conteúdo ganhou espaço por ser:
Ao mesmo tempo, ampliou distorções sobre o que é possível alcançar na prática.
As novas regras não se limitam à tecnologia. Elas também reforçam limites já existentes sobre a atuação de nutricionistas no ambiente digital.
Entre os pontos reforçados:
Com isso, a tendência é uma mudança no tipo de conteúdo publicado, com menos foco em resultados imediatos e mais espaço para orientação baseada em processos.
As diretrizes indicam um reposicionamento do conteúdo de nutrição nas redes.
Formatos centrados em impacto visual e transformação rápida tendem a perder espaço para abordagens mais informativas. A mudança não altera apenas o que pode ser publicado, mas também a forma como a área se apresenta no ambiente digital.
Para o público, o efeito pode ser gradual.
A expectativa é que o feed passe a ter menos conteúdos baseados em comparação direta e mais informações voltadas à prática profissional, com menor ênfase em resultados imediatos.