CURIOSIDADES

O fim do 'antes e depois' e da IA: nova regra muda tudo o que você vai ver nas redes sociais

Limites ao uso de IA e novas diretrizes colocam em xeque imagens de transformação e promessas rápidas



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 4 de maio de 2026 às 06:18

Mudança atinge diretamente o tipo de conteúdo que domina o feed, e pode alterar o que viraliza Crédito: Magnific

Novas regras que atualizam a atuação de nutricionistas nas redes sociais passam a limitar o uso de inteligência artificial e reforçam restrições sobre conteúdos que possam induzir o público ao erro.

Na prática, isso atinge diretamente um dos formatos mais comuns do feed: imagens de transformação, simulações de resultados e promessas rápidas ligadas à alimentação e ao corpo.

Veja o 'antes e depois' dos atores mirins de 'Avenida Brasil' 1 de 10

Quando a imagem deixa de ser prova

Um dos pontos centrais das novas diretrizes do Conselho Federal de Nutrição (CFN) é o limite ao uso de imagens manipuladas ou geradas por IA.

Corpos editados, simulações de “antes e depois” e representações de resultados deixam de ser apenas uma escolha estética e passam a entrar em uma zona de restrição.

A proposta é reduzir conteúdos que criam expectativas irreais e dificultam a distinção entre informação e publicidade.

IA nutricionista 1 de 3

O feed que molda expectativas

A mudança acompanha um movimento recente nas redes.

Ferramentas de inteligência artificial passaram a ser usadas para alterar imagens corporais, simulando perda de peso ou ganho de massa muscular.

Esse tipo de conteúdo ganhou espaço por ser:

Visualmente chamativo

De fácil consumo

Associado a resultados rápidos

Ao mesmo tempo, ampliou distorções sobre o que é possível alcançar na prática.

O que muda na prática

As novas regras não se limitam à tecnologia. Elas também reforçam limites já existentes sobre a atuação de nutricionistas no ambiente digital.

Entre os pontos reforçados:

Conteúdos não podem substituir acompanhamento profissional

Promessas simplificadas de resultado entram em restrição

A comunicação deve priorizar informação clara e responsável

Com isso, a tendência é uma mudança no tipo de conteúdo publicado, com menos foco em resultados imediatos e mais espaço para orientação baseada em processos.

Uma mudança na forma de comunicar saúde

As diretrizes indicam um reposicionamento do conteúdo de nutrição nas redes.

Formatos centrados em impacto visual e transformação rápida tendem a perder espaço para abordagens mais informativas. A mudança não altera apenas o que pode ser publicado, mas também a forma como a área se apresenta no ambiente digital.

O que muda para quem acompanha

Para o público, o efeito pode ser gradual.