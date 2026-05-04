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O fim do 'antes e depois' e da IA: nova regra muda tudo o que você vai ver nas redes sociais

Limites ao uso de IA e novas diretrizes colocam em xeque imagens de transformação e promessas rápidas

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 4 de maio de 2026 às 06:18

Mudança atinge diretamente o tipo de conteúdo que domina o feed, e pode alterar o que viraliza
Mudança atinge diretamente o tipo de conteúdo que domina o feed, e pode alterar o que viraliza Crédito: Magnific

Novas regras que atualizam a atuação de nutricionistas nas redes sociais passam a limitar o uso de inteligência artificial e reforçam restrições sobre conteúdos que possam induzir o público ao erro.

Na prática, isso atinge diretamente um dos formatos mais comuns do feed: imagens de transformação, simulações de resultados e promessas rápidas ligadas à alimentação e ao corpo.

Veja o 'antes e depois' dos atores mirins de 'Avenida Brasil'

Bernardo Simões e Mel Maia em 'Avenida Brasil' por Reprodução/TV Globo
Bruna Griphao em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
José Victor Pires em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Gabriella Saraivah em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Ana Karolina Lannes em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
João Fernandes em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Jottapê em 'Avenida Brasil' e, ao lado, com a mulher e os filhos por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Cauê Campos em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Mel Maia em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Bernardo Simões em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
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Bernardo Simões e Mel Maia em 'Avenida Brasil' por Reprodução/TV Globo

Quando a imagem deixa de ser prova

Um dos pontos centrais das novas diretrizes do Conselho Federal de Nutrição (CFN) é o limite ao uso de imagens manipuladas ou geradas por IA.

Corpos editados, simulações de “antes e depois” e representações de resultados deixam de ser apenas uma escolha estética e passam a entrar em uma zona de restrição.

A proposta é reduzir conteúdos que criam expectativas irreais e dificultam a distinção entre informação e publicidade.

IA nutricionista

Por que imagens de transformação estão sendo limitadas por Magnific
IA, corpos editados e promessas rápidas entram na mira por Magnific
O que pode desaparecer do seu feed depois dessa mudança por Magnific
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Por que imagens de transformação estão sendo limitadas por Magnific

O feed que molda expectativas

A mudança acompanha um movimento recente nas redes.

Ferramentas de inteligência artificial passaram a ser usadas para alterar imagens corporais, simulando perda de peso ou ganho de massa muscular.

Esse tipo de conteúdo ganhou espaço por ser:

  • Visualmente chamativo
  • De fácil consumo
  • Associado a resultados rápidos

Ao mesmo tempo, ampliou distorções sobre o que é possível alcançar na prática.

O que muda na prática

As novas regras não se limitam à tecnologia. Elas também reforçam limites já existentes sobre a atuação de nutricionistas no ambiente digital.

Entre os pontos reforçados:

  • Conteúdos não podem substituir acompanhamento profissional
  • Promessas simplificadas de resultado entram em restrição
  • A comunicação deve priorizar informação clara e responsável

Com isso, a tendência é uma mudança no tipo de conteúdo publicado, com menos foco em resultados imediatos e mais espaço para orientação baseada em processos.

Uma mudança na forma de comunicar saúde

As diretrizes indicam um reposicionamento do conteúdo de nutrição nas redes.

Formatos centrados em impacto visual e transformação rápida tendem a perder espaço para abordagens mais informativas. A mudança não altera apenas o que pode ser publicado, mas também a forma como a área se apresenta no ambiente digital.

O que muda para quem acompanha

Para o público, o efeito pode ser gradual.

A expectativa é que o feed passe a ter menos conteúdos baseados em comparação direta e mais informações voltadas à prática profissional, com menor ênfase em resultados imediatos.

Tags:

Inteligência Artificial Nutricionista Curiosidades

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