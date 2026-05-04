CLIMA ESTRANHO NO AR?

'Energia de solteira', sumiço de likes e flores escondidas levantam suspeitas de crise entre Virginia e Vini Jr.

Fãs apontam falta de interação, sinais contraditórios e comportamento recente como indícios de afastamento

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 07:41

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

A movimentação recente de Virginia Fonseca e Vini Jr. nas redes sociais acendeu um alerta entre os fãs. Nos últimos dias, internautas passaram a notar uma mudança no padrão de interação entre os dois, o que deu início a uma série de especulações sobre uma possível crise no relacionamento.

Curtidas, comentários e trocas públicas, que antes eram frequentes, praticamente desapareceram. A ausência desse tipo de interação chamou atenção e rapidamente virou assunto entre seguidores, que começaram a levantar hipóteses sobre um possível afastamento.

Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web 1 de 6

O burburinho ganhou ainda mais força depois que Virginia marcou presença em um festival sertanejo em Goiânia, na noite de sábado (2), enquanto o atacante cumpria compromissos profissionais. Segundo o jornal Extra, o atleta da Seleção Brasileira não gostou de ver a namorada soltinha no evento.

No mesmo fim de semana em que Shakira movimentava o público no Rio de Janeiro, a influenciadora acompanhava o show da turnê "Manifesto Musical", da dupla Henrique e Juliano. Para a ocasião, Virginia apostou em um look ousado, com um decote que atrairia um comentário ou, ao menos, um like de Vini.

A loira foi ao show acompanhada de nomes como Duda Freire, Álvaro, Lucas Guedez e Rafa Uccman, além da prima Rafaela Fonseca, da qual é comadre, após o batizado em que esteve há pouco dias, e também Lídia Souza, uma das melhores amigas do jogador.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

Virginia apareceu bastante à vontade nos registros compartilhados por amigos, chegando a subir ao palco e dançar durante a apresentação. Em uma das publicações, a frase “Era para amar, traumatizei”, trecho da música “Traumatizei”, também chamou atenção e foi interpretada por alguns seguidores como uma possível indireta. A faixa fala sobre uma mulher que já não confia cegamente no amor.

Além disso, fãs perceberam que Virginia não compartilhou um gesto romântico do jogador: o envio de pelo menos três vasos de rosas vermelhas para sua casa. O presente apareceu apenas nos stories do influenciador Alvaro, amigo próximo da empresária, que chegou a brincar demonstrando “inveja” da situação. Nos buquês, estava escrito Vivi, iniciais do casal.

Do outro lado, Vini postou vídeos de campanhas e imagens jogando, mas que não tiveram interação de Virginia. Ainda segundo o Extra, ele teria tirado as almofadas que tinha na cama com fotos do casal. Pelo menos, não apareceram mais em suas gravações.

Apesar da repercussão, nenhum dos dois se pronunciou até o momento. A ausência de explicações fez com que seguidores passassem a comentar e cobrar um posicionamento nas redes sociais.

No domingo (3), um novo detalhe entrou na discussão. Em vídeos publicados por amigos, Virginia apareceu em casa assistindo à partida entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga. Na ocasião, Vinícius Júnior marcou os dois gols da vitória do Real Madrid. Ainda assim, a influenciadora não compartilhou nenhum conteúdo sobre o momento, o que também foi visto como um possível sinal de distanciamento.

Em contrapartida, os fãs da loira chamaram atenção para sua "energia de solteira". "Amo a Vivibora com vibe de solteira", disse uma pessoa. "A Diva tá com vibe de solteira, mais tava bonitaaaa demais", escreveu outra. "Parece muito que eles terminaram, mas pode ser só mídia também", opinou mais uma. " Cadê o amor pelo gato dela??", questionou outra internauta.