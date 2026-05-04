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Matheus, dupla de Kauan, anuncia decisão drástica nas redes sociais após fim do casamento

Cantor fez desabafo sobre boatos e criticou "histórias e mentiras"

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de maio de 2026 às 06:58

Matheus Aleixo e Paula Crédito: Reprodução

O cantor Matheus Aleixo, que faz dupla com Kauan, usou as redes sociais neste domingo (3) para se pronunciar pela primeira vez após a repercussão do fim de seu casamento com Paula Aires. O relacionamento, que durou 14 anos, chegou ao fim e rapidamente passou a ser alvo de especulações na internet.

Diante da repercussão e da circulação de boatos, o sertanejo afirmou que tomou a decisão de se afastar das redes sociais por um período. Em um desabafo, ele criticou a criação de narrativas por pessoas que não conhecem a história do casal. "Como imaginei que seria: pessoas que nem sequer nos conhecem criando histórias e mentiras para ‘justificar’ o fim de um relacionamento que foi tão bonito e inspirador", escreveu.

Matheus Aleixo e Paula 1 de 12

Visivelmente abalado com a situação, o cantor também comentou sobre o impacto emocional da exposição e classificou o ambiente virtual como hostil. Também indicou que pretende focar em sua recuperação pessoal neste momento, buscando se afastar da internet.

"Preciso me reerguer pra tentar encontrar o lugar onde me deixei. Definitivamente aqui não é um lugar seguro! Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que Deus esteja comigo!", afirmou.

O término do casamento foi anunciado no sábado (2) e ganhou ainda mais repercussão após uma publicação compartilhada por Paula Aires nas redes sociais. No texto, ela refletia sobre os desafios dos relacionamentos, especialmente no meio artístico, mencionando fatores como rotina intensa, pressão profissional e ausência como elementos que podem afetar a vida a dois. A publicação fez os seguidores passarem a especular possíveis motivos para o término.

"Nos dias atuais, o casamento tem perdido o seu verdadeiro valor. Muitos tratam uma aliança como algo fácil de substituir ou descartar. Mas construir uma família, gerar vínculos afetivos, compartilhar uma vida, criar filhos e carregar todas as responsabilidades que envolvem um lar é algo muito mais sério do que muitos imaginam. Quando se trata de um casal que vive no meio artístico, os desafios podem ser ainda maiores", diz o início do texto.

"São muitas viagens, compromissos, pressão, rotina corrida e ausência. E, mesmo sem perceber, tudo isso pode afetar profundamente a estrutura da família. Por isso, é preciso muito amor, maturidade, renúncia e sabedoria para que o pior não aconteça. A família continua sendo a base de tudo. E o casamento não é apenas uma união diante dos homens, mas também algo de grande importância no mundo espiritual. Infelizmente, hoje muitos lutam por sucesso, dinheiro e reconhecimento, mas deixam de lutar pela própria casa", continua.

Por fim, a mensagem compartilhada por Paula também traz um apelo espiritual: "Que Deus intervenha de maneira poderosa nessa situação, trazendo entendimento, cura e restauração. Que essa família permaneça firme sobre a rocha, e que essa fase difícil seja vencida com sabedoria, amor e direção de Deus. ‘Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. 'Mateus 19:6'".