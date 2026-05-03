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Grávida, esposa do ator Julio Rocha é hospitalizada com sangramento: 'Susto'

Karoline Kleine relata momentos de tensão e relembra trauma de perda anterior

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de maio de 2026 às 12:24

Julio Rocha e esposa Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Karoline Kleine, esposa do ator Julio Rocha, usou as redes sociais para desabafar sobre um susto que enfrentou na 26ª semana de sua atual gestação. No último fim de semana, Karoline notou um sangramento acompanhado de cólicas intensas, o que a levou imediatamente ao hospital para garantir que o bebê estivesse seguro. Mãe de José (7), Eduardo (5) e Sarah (2), ela relatou que os sintomas surgiram de forma progressiva, começando com um sangramento discreto que evoluiu para dores na manhã seguinte.

Esposa de Julio Rocha foi até o hospital para ver se o bebê estava bem

Esposa de Julio Rocha foi até o hospital para ver se o bebê estava bem por Reprodução/Instagram
Julio Rocha e esposa por Reprodução/Instagram
Esposa de Julio Rocha foi até o hospital para ver se o bebê estava bem por Reprodução/Instagram
Esposa de Julio Rocha por Reprodução/Instagram
Julio Rocha, esposa e filhos por Reprodução/Instagram
Julio Rocha e esposa por Reprodução/Instagram
Esposa de Julio Rocha foi até o hospital para ver se o bebê estava bem por Reprodução/Instagram
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Esposa de Julio Rocha foi até o hospital para ver se o bebê estava bem por Reprodução/Instagram

"Ontem à noite tive um sangramento junto com um muco. Mandei a foto para o meu médico e ele me orientou a observar", explicou Karoline. No entanto, ao acordar com cólicas fortes e sangue de coloração escura, o casal decidiu não arriscar. O medo foi potencializado por uma memória do ano passado, Karoline e Julio sofreram a perda de um bebê, e os sintomas atuais acabaram trazendo à tona sentimentos difíceis daquela época.

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Após passar por uma bateria de exames e ser avaliada por especialistas, veio o alívio. Segundo o relato da influenciadora, o sangramento provavelmente teve origem no colo do útero, algo que pode acontecer devido ao número de gestações anteriores. Os médicos observaram que parte do tampão mucoso havia saído, mas que, no momento do exame, não havia mais sangramento ativo e o bebê apresentava bons sinais vitais.

"Foi ativada uma memória negativa, mas estou ressignificando tudo isso hoje", desabafou. Ela fez questão de agradecer à equipe médica pelo acolhimento, destacando que o atendimento humanizado foi essencial para que ela não revivesse o trauma da perda anterior com a mesma intensidade.

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Grávida Gravidez Saúde Bebê Hospital Julio Rocha

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