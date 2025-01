TROLLADO

Julio Rocha chora de emoção com teste de gravidez positivo e descobre que filho era um carro novo

Família do ator se reuniu e fez todo um ritual para surpreendê-lo com presente comprado por ele mesmo

A família do ator Julio Rocha decidiu contar que ele ganhou um carro novo de presente de maneira bastante inusitada. A esposa, Karoline Kleine, e os filhos do casal, José, de 5 anos, Eduardo, 4, e Sarah, 1, fizeram uma brincadeira como se o carro fosse o novo filho do artista.>