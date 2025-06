LONGA ESPERA

São João: volta para casa testará paciência dos baianos após festejos juninos

Seja por terra ou por mar, viajantes lidarão com fluxo intenso no retorno para casa

Gilberto Barbosa

Publicado em 24 de junho de 2025 às 20:28

Baianos deverão ter paciência na volta para casa Crédito: Marina Silva/CORREIO

Paciência. Essa é a palavra que deve guiar os viajantes que retornam para as suas casas após o São João. Quem optar pela BR-324 para voltar à Salvador, por exemplo, vai lidar com o trânsito intenso, já que a via registrou congestionamento em diversos trechos nesta terça-feira (24). >

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), 221.380 veículos saíram de Salvador em direção para o interior pela rodovia entre os dias 18 e 21 de junho. Nesta terça, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reportou retenção de fluxo na saída de Cruz das Almas em direção à Salvador e no trecho entre Santo Antônio de Jesus e o distrito de Humildes, em Feira de Santana. Trechos com fluxo intenso também foram registrados próximo à entrada de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.>

Ainda segundo a PRF, pelo menos 22 pessoas morreram em acidentes nas rodovias que cortam a Bahia entre a última quarta (18) e esta terça (24). O trecho com mais óbitos foi a BR-116, com 10. As ocorrências envolveram colisões entre veículos leves e pesados, atropelamentos e tombamentos. >

Além do trânsito, o condutor deve prestar atenção para trechos de estrada desgastada e buracos que demandam atenção para evitar acidentes. Ambulantes se aproveitaram do fluxo para vender água e comida no acostamento. Por conta do congestionamento, alguns motoristas optaram por utilizar outras rodovias.>

Na Rodoviária de Salvador, passageiros contam que o caminho do retorno para casa foi diferente do habitual. Um desses condutores dirigia o ônibus onde estava a psicológa Ícara Ferreira, 38 anos, que passou o período junino em Alagoinhas, no nordeste baiano. “Nós viemos pela BA-093, porque a BR-324 estava bastante engarrafada. Com isso, a viagem foi bem tranquila, sem transtornos, deu até para tirar um cochilo”, falou. >

Outra passageira que seguiu um trajeto diferente foi a assistente de consignação Luciana Almeida, 41, que retornou do município de Ipirá, no nordeste do estado. “Saímos de lá às 13h30 e chegamos agora às 17h. Como a estrada estava engarrafada, o motorista fez o desvio por Santo Amaro e Candeias. A viagem foi bastante tranquila, demoramos um pouco mais que o normal, mas não houve nenhum imprevisto”, contou. >

Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA), cerca de 337 mil pessoas circularam pelo Terminal Rodoviário de Salvador entre os dias 18 e 24 de junho, sendo 155 mil embarques. Os destinos mais procurados foram São Francisco do Conde, Santo Antônio de Jesus e Amargosa. >

Segundo a administração do terminal, o movimento de retorno deve se intensificar a partir das 17h desta terça-feira (24), com grande fluxo durante a noite e a madrugada de quarta (25). >

Já quem optar pelo ferry-boat deve esperar cerca de 3 horas no Terminal de Bom Despacho, em Itaparica. De acordo com a Internacional Travessias (ITS), que administra o modal, a expectativa é que o fluxo de saída e retorno em 2025 seja maior que os 29 mil veículos e 205 mil passageiros registrados no ano passado. >