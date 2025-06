SAÚDE

Harvard descobre nova causa de câncer que pode surgir em qualquer parte do corpo

Pesquisadores descobriram que alterações em um gene essencial permitem a formação de tumores agressivos

Uma nova descoberta feita por cientistas da Universidade de Harvard pode mudar a forma como entendemos a origem de diversos tipos de câncer. Ao estudar peixes-zebra, os pesquisadores identificaram que mutações no gene CDK13 afetam diretamente a formação de tumores no corpo.>

CDK13 pode ser chave para prevenir o câncer

Segundo os cientistas, falhas no gene CDK13 permitem que erros no RNA passem despercebidos pela célula, o que gera um ambiente favorável para o aparecimento de tumores. Em modelos animais, a ausência do gene fez com que os tumores se desenvolvessem mais rapidamente.>