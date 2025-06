SAÚDE

Médicos alertam: 'veneno' na sua geladeira está ligado ao câncer precoce

Entenda por que médicos associam bebida comum a doença grave

Especialistas acendem um sinal de alerta sobre uma bebida consumida diariamente por grande parte da população. Estudos recentes indicam que apenas um copo pode estar diretamente associado ao diagnóstico de câncer no intestino , especialmente em jovens, alterando o perfil da doença. >

Essa bebida, descrita como o "veneno", são os refrigerantes açucarados, cujo consumo é um hábito rotineiro para 63% dos americanos, segundo dados do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos Estados Unidos.>

Emma Schatoff, oncologista em Nova York, notou uma tendência preocupante: jovens aparentemente saudáveis chegavam ao hospital com câncer em estágio avançado, já espalhado para órgãos vitais como fígado e pulmões.>

A busca pela causa

Inicialmente, a equipe médica investigou causas tradicionais para explicar esses casos de câncer precoce em jovens. Eles procuraram por histórico de doenças, uso de certos remédios, ou dietas ricas em carne vermelha e processados, mas as explicações não se encaixavam nos casos observados.>

Dados de pesquisa alarmantes

Para aprofundar a investigação sobre o risco do açúcar, a equipe de Schatoff conduziu uma pesquisa com mais de 300 pacientes diagnosticados com câncer colorretal antes dos 50 anos. A descoberta foi alarmante: pacientes que consumiam mais açúcar apresentaram maior probabilidade de ter câncer metastático.>