Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele

Produto natural pode ter preço alto nas lojas, mas dá para fazer facilmente por conta própria

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:33

Babosa traz efeito refrescante e conforto imediato para a pele
Babosa traz efeito refrescante e conforto imediato para a pele Crédito: Freepik

A babosa, conhecida também como aloe vera, é uma das plantas mais utilizadas quando se fala em tratamentos naturais para a pele. Sua parte interna transparente concentra vitaminas, minerais e antioxidantes que ajudam a hidratar profundamente e a manter a derme saudável.

Não é por acaso que o gel retirado de suas folhas é empregado há centenas de anos em várias culturas como recurso de beleza e de cuidado pessoal.

Dicas práticas para aproveitar todo o poder da babosa na pele

A babosa é uma das opções naturais mais completas na natureza por Reprodução
A babosa é uma das opções naturais mais completas na natureza por Reprodução
1 de 2
A babosa é uma das opções naturais mais completas na natureza por Reprodução

Entre as vantagens mais conhecidas da babosa estão a capacidade de acalmar irritações, reduzir vermelhidões, favorecer a cicatrização e até amenizar pequenas manchas.

Além disso, seu frescor proporciona alívio imediato, sendo uma ótima opção para peles secas, oleosas ou até mesmo sensíveis.

Passo a passo para preparar gel de babosa

Com tantas propriedades, os cosméticos feitos com aloe vera podem custar caro. Em buscas rápidas pela internet, é comum encontrar pequenas quantidades de gel vendidas por valores elevados. Fazer o seu próprio gel em casa acaba sendo bem mais econômico.

Mas afinal, como preparar?

  • Pegue uma folha grande da planta. Lave bem e deixe secar. Corte as bordas com espinhos; ]
  • Raspe a parte interna translúcida usando uma colher;
  •  Coloque o gel no liquidificador ou no copo de um mixer;
  •  Adicione um pouco de óleo de coco e uma pequena quantidade de ácido cítrico;
  •  Bata até atingir consistência uniforme. Transfira para um pote de vidro limpo e esterilizado.

Com esses cuidados simples, seu gel de babosa estará pronto para ser utilizado. Ele pode ser aplicado no rosto, no corpo e até nos cabelos. A quantidade final depende do tamanho da folha e dos ingredientes usados.

Mais recentes

Imagem - 3 signos vão enfrentar mudanças inesperadas antes de setembro; saiba quais

3 signos vão enfrentar mudanças inesperadas antes de setembro; saiba quais
Imagem - De Samba a Zuri: confira os nomes inusitados dos filhos dos famosos e seus significados

De Samba a Zuri: confira os nomes inusitados dos filhos dos famosos e seus significados
Imagem - Iti, mamãe! Por que cães amam quando conversamos com eles em "voz de bebê"?

Iti, mamãe! Por que cães amam quando conversamos com eles em "voz de bebê"?

MAIS LIDAS

Imagem - Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo
01

Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula
02

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
03

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil
04

O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil