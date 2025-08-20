ALOE VERA

Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele

Produto natural pode ter preço alto nas lojas, mas dá para fazer facilmente por conta própria

Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:33

Babosa traz efeito refrescante e conforto imediato para a pele Crédito: Freepik

A babosa, conhecida também como aloe vera, é uma das plantas mais utilizadas quando se fala em tratamentos naturais para a pele. Sua parte interna transparente concentra vitaminas, minerais e antioxidantes que ajudam a hidratar profundamente e a manter a derme saudável.

Não é por acaso que o gel retirado de suas folhas é empregado há centenas de anos em várias culturas como recurso de beleza e de cuidado pessoal.

Dicas práticas para aproveitar todo o poder da babosa na pele 1 de 2

Entre as vantagens mais conhecidas da babosa estão a capacidade de acalmar irritações, reduzir vermelhidões, favorecer a cicatrização e até amenizar pequenas manchas.

Além disso, seu frescor proporciona alívio imediato, sendo uma ótima opção para peles secas, oleosas ou até mesmo sensíveis.

Passo a passo para preparar gel de babosa

Com tantas propriedades, os cosméticos feitos com aloe vera podem custar caro. Em buscas rápidas pela internet, é comum encontrar pequenas quantidades de gel vendidas por valores elevados. Fazer o seu próprio gel em casa acaba sendo bem mais econômico.

Mas afinal, como preparar?

Pegue uma folha grande da planta. Lave bem e deixe secar. Corte as bordas com espinhos; ]

Raspe a parte interna translúcida usando uma colher;

Coloque o gel no liquidificador ou no copo de um mixer;

Adicione um pouco de óleo de coco e uma pequena quantidade de ácido cítrico;

Bata até atingir consistência uniforme. Transfira para um pote de vidro limpo e esterilizado.