Gato Preto é detido e solto após bater Porsche em SP

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 17:46
Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, foi preso nesta quarta-feira (20), segundo revelou a Polícia Militar ao portal G1. Ele foi detido no bairro do Tremembé, na Zona Norte de São Paulo por volta das 10h. Horas antes, em torno das 6h, o influencer e a namorada Bia Miranda se envolveram em um acidente grave. O casal colidiu com outro veículo e bateu contra um poste na Avenida Brigadeiro Faria Lima, zona Oeste de São Paulo, enquanto dirigia um Porsche avaliado em R$ 1,5 milhão.
Imagens mostram o veículo destruído após acertar um carro e atingir um poste de semáforo no cruzamento. O motorista do outro veículo informou ao portal que o Porsche teria passado no sinal vermelho e acertado o Hyundai Hb20 dele. Ele precisou ser atendido por uma unidade de pronto atendimento. Nas redes sociais após o ocorrido, Bia Miranda chamou o outro carro envolvido no acidente de "lixo" e disse que iria pagar pelo estrago.
Bia Miranda e Gato Preto sofrem grave acidente em SP
Quando a polícia chegou para atender a ocorrência, o influencer já tinha saído do local e, por isso, não fez o teste do bafômetro. Esse teria sido o motivo de detenção no final da manhã. Gato Preto já foi solto.
Nos Stories do Instagram, Samuel chegou a postar fotos em um balada com garrafas de Red Label e energéticos. Depois, ele apareceu em um carro de aplicativo, da mão ferida dizendo que tinha sofrido um acidente e que só queria ir para casa.
Recentemente, os dois influencers foram alvo de uma operação contra um esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line, como o popular “Jogo do Tigrinho”. O casal também já protagonizou diversas polêmicas com acusações mútuas nas redes sociais e a influenciadora Bia Miranda chegou a denunciar que Gato Preto a teria agredido a socos. Há menos de duas semanas, Samuel havia sido detido uma outra vez após abordagem policial, sem motivo revelado.