Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Cantora revela detalhes da residência e compartilha entusiasmo com obra que mistura simplicidade e luxo

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:48

Ivete Sangalo constrói mansão à beira do rio em Juazeiro
Crédito: Reprodução/Instagram

Muito ligada à sua terra natal, Ivete Sangalo está construindo uma mansão à beira do rio em Juazeiro, no norte da Bahia, cidade onde nasceu e foi criada. A artista pediu que a nova residência incorporasse cores que dialogassem com a água e o ambiente natural ao redor, refletindo seu amor pelo lugar.

“A gente está fazendo um trabalho lindo lá no rio. Eu inventando minhas coisas, querendo tudo na casa, da cor do rio, da cor da terra, da cor disso, da cor daquilo… e esse homem tá correndo. Mas tá ficando tudo lindo. Estou afim de engajar com essa casa. Eu sou reservada com essas coisas, mas a casa tá tão babado que eu vou engajar com ela. Tem a simplicidade do rio, mas tá chiquérrima”, comentou Ivete em suas redes sociais.

O arquiteto responsável pelo projeto, Gabriel Lustosa, compartilhou imagens da obra e destacou a energia do imóvel: “No coração da obra, já é possível sentir a energia dessa casa de roça à beira do rio. Um projeto cheio de natureza, alma e muito axé! Pronto para receber a família e muitas boas risadas. Obrigado pela confiança, Ivete”, escreveu. No terreno, há ainda um grande pé de seriguela, árvore típica do Nordeste, que será mantida e inspirou o paisagismo da residência.

Mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Ivete já possui outras propriedades, incluindo uma mansão em Praia do Forte e um apartamento no Corredor da Vitória, em Salvador, mas a nova casa em Juazeiro promete combinar o charme rústico do rio com um toque sofisticado.

