Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba

Projeto foi aprovado durante sessão plenária nesta terça-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:01

Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador
Servidores realizam protesto contra sucateamento do Planserv em Salvador Crédito: Reprodução

O projeto de lei que muda a forma de cobrança de mensalidade do Planserv foi aprovado em sessão plenária nesta terça-feira (9) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A aprovação, que foi feita em acordo entre deputados governistas e de oposição, ocorreu sob protestos de servidores estaduais na galeria da Casa.

O PL 26.067/2025 foi apresentado pelo Governo do Estado no dia 1º de dezembro e muda radicalmente a forma de cobrança do plano de saúde dos servidores estaduais. Entre as medidas estão a fixação de um percentual para a cobrança de mensalidade de todos os funcionários públicos e aumento da participação estatal.

Projeto de Lei para reestruturação do Planserv

Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução
1 de 4
Projeto de Lei para reestruturação do Planserv por Reprodução

As medidas propostas tentam conter a crise da assistência médica dos servidores estaduais baianos. O balanço financeiro do plano no ano passado revelou déficit de R$ 198 milhões. A receita foi de R$ 2 bilhões, enquanto a despesa foi na ordem de R$ 2,2 bilhões. Em 2023, o rombo nas contas do Planserv foi de R$ 147 milhões.

O PL determina que a contribuição dos servidores seja de 5,5% a partir do ano que vem. Já em 2027, o percentual deverá atingir 6%. O valor mínimo de mensalidade será R$ 120. A proposta original não previa escalonamento do percentual, o que foi criticado pelos servidores públicos.

Cônjuge e companheiro(a) deverão pagar o valor correspondente ao percentual de 50% da contribuição do titular. Os demais tipos de dependentes pagarão o equivalente a 22%. O valor mínimo, para ambos os casos, será de R$ 120.

O aumento da contribuição do Estado também será escalonado, saindo dos atuais 2,5% para 3,25% a partir do ano que vem. Já em 2027, a participação estatal será de 4%. Entre 2015 e 2018, a contribuição do governo para o plano de saúde dos servidores despencou de 5% para 2%.

Leia mais

Imagem - Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

Imagem - Beneficiários protestam contra sucateamento do Planserv em Salvador: 'Matadouro de servidor'

Beneficiários protestam contra sucateamento do Planserv em Salvador: 'Matadouro de servidor'

Imagem - Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato

Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato

A votação 

Servidores públicos baianos temiam que a proposta tramitasse de forma acelerada na Alba, como noticiou o CORREIO. Para evitar que o projeto fosse aprovado sem ampla discussão, mensagens foram enviadas aos parlamentares pressionando para que uma análise técnica fosse feita sobre o tema. Mas a pressão não adiantou. 

O projeto foi aprovado oito dias após o envio à Casa, durante sessão plenária. O deputado Hilton Coelho (PSOL) foi o único a votar contra a medida. Além dele, falaram no plenário, antes da votação, os deputados Diego Castro (PL) e Fabíola Mansur (PSB). Eles discursaram contra e a favor do projeto, respectivamente. 

Cálculos do governo indicam que ao menos 130 mil beneficiários terão redução das mensalidades com as novas medidas. O quantitativo representa 26% do total de usuários do plano, que é de 500 mil pessoas, segundo o Estado. Os servidores presentes na galeria vaiaram os parlamentares, demonstrando descontentamento com a falta de discussão sobre a matéria.

Mais recentes

Imagem - De Carlinhos Brown a Simone: veja como foi o show que reuniu mais de 15 artistas no Farol da Barra

De Carlinhos Brown a Simone: veja como foi o show que reuniu mais de 15 artistas no Farol da Barra
Imagem - ‘Mata-leão’: saiba quem é o motorista por aplicativo que usou golpe para matar jovem trans

‘Mata-leão’: saiba quem é o motorista por aplicativo que usou golpe para matar jovem trans
Imagem - Veja o calendário do IPVA 2026: quem antecipar pagamento terá desconto de 15%

Veja o calendário do IPVA 2026: quem antecipar pagamento terá desconto de 15%

MAIS LIDAS

Imagem - 13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente
01

13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente

Imagem - Veja quanto Rayssa Leal faturou como tetracampeã mundial de skate este ano
02

Veja quanto Rayssa Leal faturou como tetracampeã mundial de skate este ano

Imagem - Após dar proteção a médica, Justiça nega habeas corpus à técnica que aplicou adrenalina em Benício
03

Após dar proteção a médica, Justiça nega habeas corpus à técnica que aplicou adrenalina em Benício

Imagem - Onda gigante mata pelo menos quatro turistas nas Ilhas Canárias;  quinta vítima segue desaparecida
04

Onda gigante mata pelo menos quatro turistas nas Ilhas Canárias;  quinta vítima segue desaparecida