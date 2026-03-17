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Servidores da Saúde terão novos reajustes salariais a partir deste mês na Bahia

Ganho acumulado pode chegar a 13,63%

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de março de 2026 às 10:33

Vagas de emprego para a Sesab
Reajuste é para servidores estaduais  Crédito: Leonardo Rattes/Saúde GOVBA

Os servidores da área da Saúde da Bahia terão novos reajustes salariais a partir deste mês. As iniciativas fazem parte da política de valorização da categoria e garantem recomposição remuneratória escalonada de até 13,63%.

Para os servidores do Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde (GOSPS), serão aplicadas duas parcelas de reajuste em 2026: 4% a partir de março e 2,5% a partir de junho, totalizando o ganho acumulado previsto.

Entre os servidores do Grupo Administrativo, que atuam na Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), serão beneficiados profissionais das carreiras de analista técnico, auxiliar administrativo, técnico administrativo e jornalista, além de ocupantes de cargos comissionados.

Os percentuais variam conforme a carreira. Para auxiliares e técnicos administrativos, está previsto reajuste de 5,45% em abril de 2026, resultando em ganho acumulado de 12,96%.

Já para analistas técnicos e jornalistas, o reajuste será de 8,96% também em abril de 2026, alcançando igualmente 12,96% de ganho acumulado. No caso dos jornalistas, haverá ainda reajuste adicional nas gratificações, incluindo a Gratificação por Competência (GPC).

Para cargos comissionados, o reajuste será de 5% em abril de 2026, dentro de um ganho acumulado de 10,25%.

Além disso, também será aplicado reajuste de 4% na Gratificação de Incentivo ao Desempenho (GID), componente que integra a remuneração dos trabalhadores da saúde.

No caso dos servidores inativos, os índices serão aplicados conforme as regras vigentes na data da aposentadoria. Os reajustes serão incorporados automaticamente à folha de pagamento, seguindo o calendário definido para cada categoria.

As medidas seguem a conduta prevista na Lei nº 14.893, sancionada em 2025, e no Projeto de Lei nº 25.918, também do ano passado.

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Salários

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