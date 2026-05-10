PRESO NA BOLÍLVIA

Líder de facção e esposa controlavam de casa de luxo avaliada em R$ 6 milhões a atuação de traficantes na Bahia

Facção está concentrada no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, além de municípios das regiões Sul e Sudoeste da Bahia



Wladmir Pinheiro

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 14:23

Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia Crédito: Reprodução

O traficante apontado como o líder de uma facção criminosa que atuava na Bahia e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco foi preso na madrugada deste domingo (10) em uma mansão avaliada em R$ 6 milhões, na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Ele estava acompanhado da mulher, que também foi presa.

O imóvel de alto padrão fica localizado no bairro do Equipetrol. O líder de facção e a esposa estão sob a guarda da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Casa de luxo avaliada em R$ 6 milhões de onde casal orientava a atuação de traficantes na Bahia Crédito: Reprodução

De acordo com as investigações, ele é apontado como responsável por crimes ligados ao tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores.

Já de acordo com a SSP-BA, a mulher do líder da facção seria responsável pela movimentação financeira da organização criminosa e pela articulação do esquema de lavagem de dinheiro do grupo.

Segundo as autoridades, a atuação da facção está concentrada no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, além de municípios das regiões Sul e Sudoeste da Bahia.

Momento da prisão do casal 1 de 6

A prisão ocorreu durante a Operação Artemis, ação integrada da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Polícias Federal e Civil, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e a Polícia boliviana (FELCN).

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, celebrou a ação e disse que a polícia baiana não tem "fronteiras para combater o crime organizado". O secretário informou ainda que novas operações seguem em andamento em diferentes cidades baianas para localizar e prender outros integrantes da facção.