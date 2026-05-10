Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Líder de facção e esposa controlavam de casa de luxo avaliada em R$ 6 milhões a atuação de traficantes na Bahia

Facção está concentrada no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, além de municípios das regiões Sul e Sudoeste da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Wladmir Pinheiro

  • Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 14:23

Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia Crédito: Reprodução

O traficante apontado como o líder de uma facção criminosa que atuava na Bahia e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco foi preso na madrugada deste domingo (10) em uma mansão avaliada em R$ 6 milhões, na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Ele estava acompanhado da mulher, que também foi presa.

O imóvel de alto padrão fica localizado no bairro do Equipetrol. O líder de facção e a esposa estão sob a guarda da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Casa de luxo avaliada em R$ 6 milhões de onde casal orientava a atuação de traficantes na Bahia Crédito: Reprodução

De acordo com as investigações, ele é apontado como responsável por crimes ligados ao tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores.

Já de acordo com a SSP-BA, a mulher do líder da facção seria responsável pela movimentação financeira da organização criminosa e pela articulação do esquema de lavagem de dinheiro do grupo.

Segundo as autoridades, a atuação da facção está concentrada no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, além de municípios das regiões Sul e Sudoeste da Bahia.

Momento da prisão do casal

Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção e mulher são presos em operação por Alberto Maraux/SSP
Ficco e PF participaram da ação por Alberto Maraux/SSP
1 de 6
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução

A prisão ocorreu durante a Operação Artemis, ação integrada da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Polícias Federal e Civil, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e a Polícia boliviana (FELCN).

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, celebrou a ação e disse que a polícia baiana não tem "fronteiras para combater o crime organizado". O secretário informou ainda que novas operações seguem em andamento em diferentes cidades baianas para localizar e prender outros integrantes da facção.

“Informações sobre esses criminosos podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O anonimato é garantido por lei.”, completou Werner.

Mais recentes

Imagem - Líder de facção da Bahia preso na Bolívia enviava drogas e armas para quatro estados, diz SSP

Líder de facção da Bahia preso na Bolívia enviava drogas e armas para quatro estados, diz SSP
Imagem - Dia das Mães fora do convencional: Famílias trocam o conforto de casa por aventura no mar

Dia das Mães fora do convencional: Famílias trocam o conforto de casa por aventura no mar
Imagem - Salvador recebe mutirão gratuito para declaração do Imposto de Renda

Salvador recebe mutirão gratuito para declaração do Imposto de Renda