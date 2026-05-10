FUGIR DA ROTINA

Dia das Mães fora do convencional: Famílias trocam o conforto de casa por aventura no mar

Desde a madrugada neste domingo (10), 17 clubes de canoagem já movimentavam as águas da Baía de Todos-os-Santos

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de maio de 2026 às 11:22

Famílias foram à Praia da Preguiça para comemorar o Dia das Mães remando em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Tem família que prefere um presente de shopping escolhido a dedo, aquele almoço especial de domingo e o conforto inabalável do sofá de casa. Escolher o tradicional não é problema, mas também existem aqueles que decidiram fugir do óbvio, caprichar no protetor solar, vestir a roupa de banho e descer para a Praia da Preguiça neste domingo (10) para celebrar o Dia das Mães de um jeito bem diferente: remando.

Foi exatamente esse clima de fugir do usual que atraiu a família de Beatriz Lima, de 35 anos, e sua mãe, Elisabeth, de 75. A aventura serviu como um evento duplo, já que o aniversário da tia caiu no mesmo dia, que decidiu trazer todas as mães e amigas para comemorar fazendo exercício.

Dia das Mães no mar: Famílias comemoraram o feriado em Salvador remando 1 de 15

"Acabamos de chegar do passeio de canoa, primeira vez que fizemos. Cansou pra caramba, mas é muito bom", confessou Beatriz. Já a dona Elisabeth mostrou que o fôlego está em dia e não se intimidou com o mar. "Não achei cansativo", disse rindo.

"Então eu acho que a velha sou eu, porque eu cansei", respondeu a filha de bate-pronto. Depois da praia, as duas ainda contavam com um roteiro longo para o restante do domingo, incluindo café da manhã, almoço e churrasco.

Desde a madrugada, 17 clubes de canoagem já movimentavam as águas calmas da Baía de Todos-os-Santos. A proposta do circuito uniu o contato com a natureza, práticas esportivas e o bem-estar. O mar de Salvador virou palco para a aventura marítima em canoas havaianas, com direito a mergulho, esporte e relaxamento.

Para a família Mendes, o balanço do mar teve um significado ainda mais profundo. Cristina, Inês , Larissa e Murilo se reuniram nas canoas a convite de Larissa, que já havia feito o passeio e incentivou a família a vivenciar algo diferente. A escolha não foi por acaso, era homenagem.

"Resolvemos vir também porque a gente gostaria de lembrar muito da nossa avó. Esse é o primeiro dia das mães que a gente está sem ela", revelou Inês, lembrando de sua avó Dona Rita de Cássia, que faleceu há dez meses e faria aniversário no começo deste mês.

Para Cristina, o momento foi de pura expectativa e renovação. A dor do luto persiste, confessa, mas o dia para ela era de se juntar com os três filhos para seguir em frente. "Vamos tentar nos divertir hoje, espero grandes emoções para algo que a gente nunca fez. Vamos ver se a gente supera", disse.

Conexão que fica

Entre os quase 20 clubes que promoveram passeios, o Kaiaulu Va'a, fundado por Lorena Lago, foi um dos que abraçaram a ideia. O objetivo da remada especial de Dia das Mães foi, justamente, oferecer um escape dos presentes comprados de última hora ou das filas em restaurantes.

"A gente acredita que o bem-estar vem dessa troca verdadeira entre as famílias. Por isso, preparamos um cenário de paz na Praia da Preguiça para que elas se sintam celebradas, leves e, acima de tudo, vivas. É um convite para fugir da rotina, em uma experiência que transborda amor", comenta Lorena.

Fugir do convencional também era a meta da soteropolitana Jennifer Conceição. Ela levou o pequeno Bernardo, de seis anos, para ter um contato maior com a natureza. "Trouxe para ele interagir com a natureza e para fazermos juntos essa programação fora da rotina. Vamos curtir o dia e termos essa relação mais juntos", contou.