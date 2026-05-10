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Cansou de dar flores? Esse é o melhor presente para dar no Dia das Mães (e ainda dá tempo)

Tecnologias de bem-estar, spa day e até um “dia livre” aparecem entre as apostas para criar memórias duradouras e oferecer descanso na data

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de maio de 2026 às 06:00

Dia das Mães
Dia das Mães Crédito: iStock

O Dia das Mães de 2026 tem mostrado uma mudança no jeito de presentear. Em vez de flores, perfumes ou eletrodomésticos, muitas famílias passaram a apostar em experiências, descanso e lembranças afetivas como forma de celebrar a data. A tendência acompanha uma valorização maior do bem-estar emocional e do tempo de qualidade.

Spa, massagem e bem-estar

Spa, massagem e bem-estar por Reprodução
Spa, massagem e bem-estar por Reprodução
Spa, massagem e bem-estar por Reprodução
Spa, massagem e bem-estar por Reprodução
Spa, massagem e bem-estar por Reprodução
Spa, massagem e bem-estar por Reprodução
Spa, massagem e bem-estar por Reprodução
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Spa, massagem e bem-estar por Reprodução

Entre as opções que ganharam força neste ano estão os chamados “presentes de tempo”, como um dia totalmente livre de tarefas domésticas e compromissos. A ideia inclui reservar day use em hotéis, spas urbanos ou até organizar um ambiente relaxante dentro de casa, permitindo que a mãe tenha uma pausa real da rotina.

Outra aposta são os itens tecnológicos voltados ao relaxamento e à saúde mental. Máscaras de dormir com Bluetooth e sons relaxantes, aparelhos de biofeedback para meditação guiada e acessórios que ajudam no sono aparecem entre os presentes mais buscados. A proposta é transformar a tecnologia em ferramenta de autocuidado.

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As joias personalizadas também seguem em alta, mas agora com foco afetivo. Pingentes com QR Code para reproduzir mensagens de voz e peças produzidas a partir de elementos simbólicos, como leite materno, ganharam espaço entre quem busca algo mais emocional e exclusivo.

O spa day aparece como uma das experiências preferidas para a data. Com massagens, banhos terapêuticos e cuidados estéticos, o formato se consolidou como alternativa para proporcionar descanso físico e mental.

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Mesmo para quem deseja economizar, a tendência também abriu espaço para presentes criativos e personalizados. Álbuns de fotos colaborativos, vídeos com mensagens da família, cartas escritas à mão e playlists afetivas estão entre as opções apontadas como formas de criar memória sem gastar muito.

A mudança no comportamento mostra que, em 2026, o valor emocional passou a pesar mais do que o preço do presente. A ideia deixou de ser apenas entregar um objeto e passou a envolver experiências que tragam conforto, conexão e significado para a rotina das mães.

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