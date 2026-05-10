Dinheiro começa a destravar: 4 signos começam a ver vida financeira prosperar hoje (10 de maio)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 10 de maio de 2026 às 07:30
Este domingo (10) promete ser movimentado e positivo na vida financeira de vários signos, com destaque para a entrada em uma fase de destravamento de ganhos e reconhecimento profissional. O Sol em Touro em aspecto com Júpiter favorece ganhos materiais e planejamento.
Confira previsão de Márcia Sensitiva:
O momento é um dos mais favoráveis do ano para organizar as finanças, com altas chances de pagamentos atrasados, vendas fechadas e novas formas de renda.
Veja as características dos signos
Os leoninos podem esperar o destravamento financeiro através do reconhecimento profissional, como bônus, promoções ou sucesso em projetos.
O dinheiro começa a destravar para os geminianos após um período de dificuldades financeiras, sendo ideal em prioridades e organização.
Os taurinos podem receber quantia inesperada ou surpresas positivas.