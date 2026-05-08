ASTROLOGIA

O que muda agora? As respostas que o Universo preparou para o seu signo mudar de vida em maio

O peso que você carregava nas costas começa a sumir com a chegada de notícias que trazem a paz de volta

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2026 às 01:01

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Tem dias que a gente só quer uma resposta definitiva, não é? Pois bem, esta sexta-feira funciona como um divisor de águas para quem estava vivendo em um mar de incertezas. Se existia uma dúvida jurídica, um problema de saúde na família ou um conflito entre amigos, o céu de hoje favorece o esclarecimento. As peças do quebra-cabeça finalmente começam a se encaixar.



O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

O sentimento de hoje é de alívio. É como se você pudesse finalmente soltar o ar que estava prendendo há muito tempo. Esse ciclo de renovação serve para te lembrar que nada é permanente, nem mesmo as fases difíceis. A partir de hoje, a energia muda e você passa a ter mais clareza para tomar as decisões que vinha adiando por medo ou falta de informação.



Aproveite este momento de clareza para fazer uma limpeza, não só física, mas mental. Desapegue de mágoas e de situações que não te servem mais. Quando o Universo traz uma resposta, ele também abre espaço para o novo. Receba essas notícias com gratidão e use a tranquilidade recuperada para focar no que realmente te faz feliz.

