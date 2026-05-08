ASTROLOGIA

Sexta-feira promete surpresa boa: Gêmeos, Libra, Sagitário e Aquário serão os grandes favorecidos do Universo hoje (8 de maio)

Sorte, reconhecimento e uma sensação inesperada de alívio devem transformar o dia de quatro signos.

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de maio de 2026 às 05:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira, 8 de maio, chega com uma energia mais leve, otimista e cheia de possibilidades para alguns signos do zodíaco. Depois de semanas intensas, marcadas por dúvidas, cobranças e desgaste emocional, o clima começa a mudar de forma perceptível. Pequenas vitórias, encontros positivos, conversas agradáveis e até uma sensação inesperada de esperança podem fazer toda a diferença ao longo do dia. Para quatro signos, essa sexta promete trazer exatamente aquilo que estava faltando: confiança para seguir em frente e motivos reais para acreditar que tempos melhores estão começando. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Você finalmente voltará a sentir que está sendo ouvido e valorizado pelas pessoas ao seu redor. Conversas importantes tendem a fluir muito melhor nesta sexta, e sua inteligência chamará atenção de forma natural. O mais interessante é que opiniões e ideias que antes passavam despercebidas agora podem ganhar destaque e reconhecimento. Você estará magnético socialmente, conseguindo conquistar espaço apenas sendo exatamente quem é.

Dica cósmica: Sua voz terá mais impacto do que imagina. Não esconda suas ideias.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Libra: O dia promete leveza emocional e uma sensação rara de pertencimento. Depois de momentos mais cansativos ou confusos, você começará a perceber que algumas relações realmente fazem sentido e trazem paz para sua vida. Encontros agradáveis, boas conversas e até conexões inesperadas podem melhorar completamente seu humor nesta sexta. O universo quer lembrar que você não precisa carregar tudo sozinho o tempo todo.

Dica cósmica: Permita-se viver momentos leves sem culpa. Você merece descansar emocionalmente também.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Sagitário: Uma onda de esperança toma conta da sua sexta-feira e faz você recuperar aquela vontade de sonhar grande novamente. Aos poucos, problemas que pareciam enormes começam a perder força, trazendo uma sensação de alívio muito necessária. Você voltará a enxergar possibilidades onde antes só existia cansaço ou desânimo. Essa mudança interna pode abrir portas importantes nos próximos dias.

Dica cósmica: Não abandone planos importantes só porque o caminho ficou difícil por um tempo.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

Aquário: Você será um dos signos mais favorecidos desta sexta-feira. A sensação de confiança cresce e faz você perceber que está exatamente onde deveria estar neste momento. Além disso, pessoas ao seu redor podem se aproximar mais, valorizando suas ideias, sua autenticidade e sua forma única de enxergar o mundo. O dia favorece amizades, projetos coletivos e tudo aquilo que faz você se sentir conectado com algo maior.

Dica cósmica: Sua autenticidade continuará sendo sua maior força. Não tente diminuir seu brilho para caber nos espaços dos outros.