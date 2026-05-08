LUXO E TURISMO

Como é e quanto custa se hospedar no resort luxuoso das Bahamas que virou cenário dos filmes de James Bond

Hotel cinco estrelas já recebeu Beyoncé, Beatles e Whitney Houston, tem praia paradisíaca, restaurante Michelin e diárias que ultrapassam R$ 15 mil

Heider Sacramento

Publicado em 8 de maio de 2026 às 06:00

Resort das Bahamas que virou cenário de James Bond tem diárias acima de R$ 15 mil Crédito: Reprodução

Água azul cristalina, serviço impecável e uma lista de hóspedes que parece saída de Hollywood. É assim a experiência no The Ocean Club, A Four Seasons Resort, um dos hotéis mais exclusivos do Caribe e cenário de produções icônicas da franquia 007 - James Bond.

Localizado em Paradise Island, nas Bahamas, o resort virou símbolo de luxo internacional ao longo das últimas décadas. O hotel apareceu em dois filmes do agente secreto mais famoso do cinema, Thunderball e Casino Royale, além de também ter servido de cenário para O Lobo de Wall Street.

Mas o glamour vai muito além das telas. O resort já recebeu nomes como Beyoncé, Whitney Houston, Frank Sinatra e até os The Beatles. A propriedade foi inaugurada em 1962 com um baile de gala para 2 mil convidados e até hoje preserva o clima de exclusividade que transformou o destino em um dos mais desejados do Caribe.

The Ocean Club 1 de 47

O hotel ocupa uma área de 35 hectares com apenas 107 acomodações, garantindo privacidade rara até para padrões de resorts ultra luxuosos. As suítes misturam estética colonial com design contemporâneo, além de serviços personalizados como menu de travesseiros, flores trocadas diariamente e atendimento praticamente antecipando desejos dos hóspedes.

Entre os destaques da experiência está o restaurante Dune, comandado pelo chef francês Jean-Georges Vongerichten, dono de restaurantes estrelados ao redor do mundo. O menu aposta em frutos do mar frescos do Caribe, lagosta ao curry, tacos de garoupa e sobremesas tropicais servidas com vista para o mar.

O resort também oferece três piscinas, spa com villas privativas inspiradas em Bali, campo de golfe, quadras de tênis, esportes aquáticos e acesso facilitado a experiências famosas das Bahamas, como praias de areia rosa e os tradicionais passeios para ver os porcos nadadores do arquipélago.

Outro detalhe que chama atenção é o Martini Bar, onde foi criada uma das cenas mais famosas de Casino Royale, quando James Bond pede seu clássico Vesper Martini.

Quanto custa se hospedar no resort?

As diárias no The Ocean Club, A Four Seasons Resort variam conforme a temporada e o tipo de acomodação, mas os valores costumam partir de cerca de US$ 2.500 por noite, o equivalente a aproximadamente R$ 14 mil na cotação atual. Suítes maiores e villas exclusivas podem ultrapassar facilmente os R$ 50 mil por diária.

O hotel ainda cobra taxas adicionais de serviço e resort fee, comuns em hospedagens de luxo nas Bahamas.