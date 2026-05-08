ASTROLOGIA

Áries, Escorpião e Peixes entram em uma fase decisiva de cura e recuperação a partir de hoje (8 de maio)

Depois de semanas intensas, esses signos começam um novo ciclo marcado por mais equilíbrio emocional, bem-estar e força para cuidar de si mesmos

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta sexta-feira, dia 8 de maio, três signos entram em um período importante de renovação ligado ao corpo, à mente e ao emocional. Depois de fases desgastantes, com excesso de pressão, ansiedade ou sensação de esgotamento, começa uma etapa de mais clareza, autocuidado e recuperação da energia. Pequenas mudanças de rotina, decisões importantes e uma nova postura diante da própria saúde podem transformar completamente os próximos meses desses signos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você começa a perceber que não dá mais para ignorar sinais do próprio corpo. O excesso de correria e impulsividade cobra seu preço, mas a boa notícia é que essa nova fase favorece mudanças muito positivas. Você tende a assumir hábitos mais saudáveis e a se sentir mais disposto física e mentalmente.

Dica cósmica: Descansar também faz parte da evolução.

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Escorpião: Um peso emocional começa finalmente a sair das suas costas, e isso impacta diretamente sua saúde. Questões que estavam sugando sua energia passam a perder força, trazendo mais leveza, disposição e equilíbrio. Você entra em um período excelente para reorganizar rotina, sono e bem-estar emocional.

Dica cósmica: Seu corpo sente tudo o que sua mente tenta esconder.

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Peixes: Sua sensibilidade estará mais forte do que nunca, mas agora de um jeito positivo. Você começa a entender melhor seus limites e percebe a importância de proteger sua energia. Essa nova fase favorece recuperação emocional, autocuidado e mais conexão com hábitos que tragam paz e estabilidade.

Dica cósmica: Nem toda cura acontece rápido, mas toda cura começa com uma escolha.