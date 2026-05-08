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Áries, Escorpião e Peixes entram em uma fase decisiva de cura e recuperação a partir de hoje (8 de maio)

Depois de semanas intensas, esses signos começam um novo ciclo marcado por mais equilíbrio emocional, bem-estar e força para cuidar de si mesmos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta sexta-feira, dia 8 de maio, três signos entram em um período importante de renovação ligado ao corpo, à mente e ao emocional. Depois de fases desgastantes, com excesso de pressão, ansiedade ou sensação de esgotamento, começa uma etapa de mais clareza, autocuidado e recuperação da energia. Pequenas mudanças de rotina, decisões importantes e uma nova postura diante da própria saúde podem transformar completamente os próximos meses desses signos. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Você começa a perceber que não dá mais para ignorar sinais do próprio corpo. O excesso de correria e impulsividade cobra seu preço, mas a boa notícia é que essa nova fase favorece mudanças muito positivas. Você tende a assumir hábitos mais saudáveis e a se sentir mais disposto física e mentalmente.

Dica cósmica: Descansar também faz parte da evolução.

10 livros para quem é de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação
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De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação

Escorpião: Um peso emocional começa finalmente a sair das suas costas, e isso impacta diretamente sua saúde. Questões que estavam sugando sua energia passam a perder força, trazendo mais leveza, disposição e equilíbrio. Você entra em um período excelente para reorganizar rotina, sono e bem-estar emocional.

Dica cósmica: Seu corpo sente tudo o que sua mente tenta esconder.

10 livros para quem é de Escorpião

Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação
A Empregada – Freida McFadden: Sombrio, psicológico, cheio de segredos e reviravoltas - energia escorpiana pura. por Divulgação
E Não Sobrou Nenhum – Agatha Christie: Suspense fechado, claustrofóbico e letal - o signo adora complexidade. por Divulgação
O Ateneu – Raul Pompeia: Tenso, psicológico e sufocante - Escorpião se atrai por camadas escuras e emocionais. por Divulgação
O Colecionador – John Fowles: Obscuro e perturbador - Escorpião gosta do lado sombrio da psique. por Divulgação
A Vegetariana – Han Kang: Transformação radical e desconforto emocional - Escorpião vibra. por Divulgação
Daisy Jones & The Six – Taylor Jenkins Reid: Paixão, queda, obsessão - temas que falam com o signo. por Divulgação
Coraline – Neil Gaiman: Sombrio, simbólico e psicológico - conversa com o arquétipo escorpiano. por Divulgação
O Paradoxo da Escolha – Barry Schwartz: Intenso, reflexivo e psicológico - Escorpião ama mergulhar na mente humana. por Divulgação
O Retrato de Dorian Gray – Oscar Wilde: Tentação, decadência, transformação - Escorpião entende essa energia. por Divulgação
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Quarta Asa – Rebecca Yarros: Escuro, intenso, perigoso - exatamente a vibração de Escorpião. por Divulgação

Peixes: Sua sensibilidade estará mais forte do que nunca, mas agora de um jeito positivo. Você começa a entender melhor seus limites e percebe a importância de proteger sua energia. Essa nova fase favorece recuperação emocional, autocuidado e mais conexão com hábitos que tragam paz e estabilidade.

Dica cósmica: Nem toda cura acontece rápido, mas toda cura começa com uma escolha.

10 livros para quem é de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
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O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

Tags:

Signo Áries Escorpião Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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