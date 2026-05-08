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Hoje (8 de maio) pode marcar uma virada silenciosa para alguns signos, mas só quem prestar atenção aos sinais vai perceber

Mudanças importantes começam de forma discreta, trazendo reflexões, ajustes e decisões que podem alterar rumos nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de maio de 2026 às 03:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje traz uma energia mais prática e consciente, mas isso não significa calmaria total. Pequenas situações podem revelar mudanças importantes em carreira, relações e prioridades pessoais. A tendência é avançar com mais maturidade, desde que você evite agir no impulso. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje pede foco total em responsabilidades e objetivos de longo prazo. No trabalho, seu esforço pode começar a ser reconhecido, mas cuidado com mal-entendidos. No amor, demonstre mais através de atitudes do que palavras. Dica cósmica: Consistência vale mais do que pressa.

Touro: Hoje favorece aprendizado, planejamento e decisões mais estratégicas. Você pode sentir vontade de expandir horizontes, mas sem abandonar a segurança que precisa. No amor, conexões profundas ganham espaço. Dica cósmica: Crescer também exige sair do automático.

Gêmeos: Hoje mexe com emoções mais profundas e exige mais cautela nas decisões. No trabalho, responsabilidades podem pesar mais do que o normal. Evite agir por ansiedade. Dica cósmica: Nem toda intensidade precisa virar reação.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: Hoje destaca relacionamentos e parcerias, tanto no amor quanto no trabalho. O desafio será manter equilíbrio emocional diante de cobranças e expectativas. Dica cósmica: Diplomacia abre portas que o confronto fecha.

Leão: Hoje exige disciplina e organização para lidar com tarefas acumuladas. Você pode sentir o peso das responsabilidades, mas também perceber avanços importantes. No amor, tente não deixar a rotina esfriar conexões. Dica cósmica: Pequenos esforços constroem grandes resultados.

Virgem: Hoje mistura criatividade e praticidade, favorecendo ideias que podem ganhar forma real. No amor, menos crítica e mais acolhimento fazem diferença. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito para funcionar.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Libra: Hoje pede mais atenção ao seu equilíbrio interno. Questões familiares ou emocionais podem ocupar espaço na sua mente. No trabalho, vá com calma nas decisões. Dica cósmica: Paz também é produtividade.

Escorpião: Hoje favorece comunicação e iniciativa, mas exige cuidado com o tom das conversas. Você pode resolver pendências importantes se agir com clareza. Dica cósmica: A forma como você fala muda o resultado.

Sagitário: Hoje chama atenção para dinheiro, estabilidade e planejamento. Evite gastos impulsivos ou decisões precipitadas. No amor, mais presença e menos distração. Dica cósmica: Segurança se constrói nas escolhas pequenas.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje coloca você em destaque, trazendo mais consciência sobre objetivos e prioridades. Bom momento para assumir liderança, mas sem rigidez excessiva. Dica cósmica: Controle demais também pode limitar.

Aquário: Hoje pede recolhimento e reflexão. Nem tudo precisa ser exposto ou compartilhado agora. No trabalho, agir nos bastidores pode trazer resultados melhores. Dica cósmica: Silêncio também é estratégia.

Peixes: Hoje favorece amizades, conexões e planos para o futuro. Pessoas certas podem abrir caminhos importantes. No amor, trocas sinceras fortalecem vínculos. Dica cósmica: Quem caminha junto chega mais longe.

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