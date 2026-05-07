AGRESSÃO

Pancadaria e garrafada na cabeça: entenda confusão envolvendo Ed Motta em restaurante

Cantor e amigos causaram confusão em estabelecimento

Felipe Sena

Publicado em 7 de maio de 2026 às 22:40

Ed Motta Crédito: Reprodução | Instagram

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o cantor Ed Motta sendo agressivo em um restaurante no Rio de Janeiro. Na gravação da câmera de segurança, o cantor levanta da mesa de onde estava e arremessa uma cadeira, irritado. Em seguida, amigos do artista aparecem discutindo e agredindo um funcionário do estabelecimento que estava próximo ao balcão do local.

A briga aconteceu no último sábado (2) no restaurante Grado, localizado no Jardim Botânico. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro 1 de 9

De acordo com os donos do restaurante, o chef Nello e sua esposa, Lara Atamian, a discussão começou após os dois terem negado cortesia a taxa de rolha, valor cobrado por restaurantes para servir vinhos levados pelos próprios clientes.

Segundo nota enviada à jornalista Luciana Fróes, de O Globo, após a negativa começaram as intimidações. O casal explicou que um grupo formado por Ed Motta, Diogo Coutinho do Couto, proprietários dos restaurantes Escama e Henriqueta, além de outro homem apontado como primo do empresário, protagonizaram uma sequência de episódios violentos no local. O relato explica ainda que a cadeira teria sido arremessada contra um garçom que estava de costas.

Os donos do restaurante ainda relataram que um esbarrão levou a briga a tomar outras proporções. “Um esbarrão provocado por Ed Motta em uma cliente de outra mesa derrubou objetos, fazendo com que a situação escalasse e as agressões passassem a atingir também esses clientes. Um deles, que estava sentado, recebeu um soco e, ao se dirigir à saída, teve uma garrafa de vinho, tamanho magnum, intencionalmente arremessada contra sua cabeça, causando sangramento imediato.”