Pancadaria e garrafada na cabeça: entenda confusão envolvendo Ed Motta em restaurante

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Felipe Sena
Publicado em 7 de maio de 2026 às 22:40
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o cantor Ed Motta sendo agressivo em um restaurante no Rio de Janeiro. Na gravação da câmera de segurança, o cantor levanta da mesa de onde estava e arremessa uma cadeira, irritado. Em seguida, amigos do artista aparecem discutindo e agredindo um funcionário do estabelecimento que estava próximo ao balcão do local.
A briga aconteceu no último sábado (2) no restaurante Grado, localizado no Jardim Botânico. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro
De acordo com os donos do restaurante, o chef Nello e sua esposa, Lara Atamian, a discussão começou após os dois terem negado cortesia a taxa de rolha, valor cobrado por restaurantes para servir vinhos levados pelos próprios clientes.
Segundo nota enviada à jornalista Luciana Fróes, de O Globo, após a negativa começaram as intimidações. O casal explicou que um grupo formado por Ed Motta, Diogo Coutinho do Couto, proprietários dos restaurantes Escama e Henriqueta, além de outro homem apontado como primo do empresário, protagonizaram uma sequência de episódios violentos no local. O relato explica ainda que a cadeira teria sido arremessada contra um garçom que estava de costas.
Os donos do restaurante ainda relataram que um esbarrão levou a briga a tomar outras proporções. “Um esbarrão provocado por Ed Motta em uma cliente de outra mesa derrubou objetos, fazendo com que a situação escalasse e as agressões passassem a atingir também esses clientes. Um deles, que estava sentado, recebeu um soco e, ao se dirigir à saída, teve uma garrafa de vinho, tamanho magnum, intencionalmente arremessada contra sua cabeça, causando sangramento imediato.”
Ed Motta se pronunciou sobre o episódio em entrevista ao O Globo, e negou agressão a qualquer funcionário. Além de ter relatado, que ao tentarem se retratar, seus amigos foram ofendidos com xingamentos homofóbicos e xenofóbicos. “Depois que eu fui embora, eu fiquei sabendo que quando a minha mesa foi pedir desculpas à mesa ao lado, esta mesa começou a ofender a minha, que inclusive tinha uma senhora, mãe de meu amigo, Nicolas, de São Paulo. Então, começou uma confusão entre eles. Foram as pessoas na mesa ao lado que ofenderam meus amigos, inclusive com ofensas homofóbicas, chamando meu amigo de ‘viado’, e xenofóbicas, mandando ele voltar para a Arábia”.