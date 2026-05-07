MOMENTO FOFURA

Esposa de Endrick mostra conjunto de mais de R$ 4 mil do primeiro filho

Jogador e Gabriely Miranda esperam o primeiro filho

Felipe Sena

Publicado em 7 de maio de 2026 às 21:10

Casal anunciou gravidez em abril Crédito: Reprodução | Instagram

Gabriely Miranda, de 23 anos, esposa do jogador Endrick, de 19, compartilhou um registro de um conjunto comprado para o primeiro filho. Nas redes sociais, a influenciadora fez uma publicação fofa mostrando a roupinha com tema de futebol da grife italiana Gucci avaliada em aproximadamente R$ 4,4 mil. O conjunto traz um macaquinho, um babador e um chapéu.

“Morri, mas passo bem”, escreveu Gabriely na legenda. O casal, que anunciou a gravidez no dia 10 de abril, espera um menino, mas o nome do bebê ainda não foi divulgado.

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez 1 de 17

Conjunto da Gucci Crédito: Reprodução | Instagram

Em um campo verde, o casal revelou o sexo do primeiro filho ao abrir uma caixa, de onde saíram balões azuis que indicaram o genero do pequeno. Gabriely usava calça jeans com blusa cropped que deixa à mostra a barriga. O casal vive na França, onde Endrick joga pelo Olympique Lyonnais (Lyon), emprestado pelo Real Madrid.