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Esposa de Endrick mostra conjunto de mais de R$ 4 mil do primeiro filho

Jogador e Gabriely Miranda esperam o primeiro filho

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de maio de 2026 às 21:10

Casal anunciou gravidez em abril
Casal anunciou gravidez em abril Crédito: Reprodução | Instagram

Gabriely Miranda, de 23 anos, esposa do jogador Endrick, de 19, compartilhou um registro de um conjunto comprado para o primeiro filho. Nas redes sociais, a influenciadora fez uma publicação fofa mostrando a roupinha com tema de futebol da grife italiana Gucci avaliada em aproximadamente R$ 4,4 mil. O conjunto traz um macaquinho, um babador e um chapéu.

“Morri, mas passo bem”, escreveu Gabriely na legenda. O casal, que anunciou a gravidez no dia 10 de abril, espera um menino, mas o nome do bebê ainda não foi divulgado.

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez

Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram
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Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez por Reprodução/Instagram

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Conjunto da Gucci
Conjunto da Gucci Crédito: Reprodução | Instagram

Em um campo verde, o casal revelou o sexo do primeiro filho ao abrir uma caixa, de onde saíram balões azuis que indicaram o genero do pequeno. Gabriely usava calça jeans com blusa cropped que deixa à mostra a barriga. O casal vive na França, onde Endrick joga pelo Olympique Lyonnais (Lyon), emprestado pelo Real Madrid.

Gabriely e Endrick oficializaram a união civil em setembro de 2024. Em julho de 2025 se casaram no religioso em uma cerimônia intimista em Madri, na Espanha.

Tags:

Endrick Gabriely Miranda

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