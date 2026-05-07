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Ela cresceu! Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, faz rara aparição com a filha nas redes sociais

Serena é a primeira filha de Jade Magalhães com o cantor

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de maio de 2026 às 18:17

Jade Magalhães com a filha Serena no colo
Jade Magalhães com a filha Serena no colo Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Jade Magalhães encantou a web ao compartilhar um clique raro com a filha Serena, fruto do relacionamento com Luan Santana, nos braços, nesta quinta-feira (7). A pequena cresceu e está bem maior comparado a quando foi vista pela última vez.

Serena é a primeira filha de Luan Santana e Jade Magalhães, completou seu primeiro aniversário no dia 28 de dezembro.

Luan Santana, esposa e filha

Luan Santana, esposa e filhos em Portugal por Reprodução / Instagram
Luan Santana em Portugal por Reprodução / Instagram
Luan Santana, esposa e filha por Reprodução
Jade e Luan Santana evitam expor filha na web por Reprodução/Instagram
Jade e Luan Santana evitam expor filha na web por Reprodução/Instagram
Serena, filha de Luan Santana e Jade Magalhães por Reprodução/Instagram
Jade Magalhães e Luan Santana por Reprodução
Luan Santana decidiu não expor rosto da filha por Reprodução/Instagram
Luan Santana e Jade por Reprodução/Instagram
Jade Magalhães e Luan Santana por Reprodução/Redes Sociais
Luan Santana curte viagem com Jade Magalhães e a filha, Serena, em Portugal por Reprodução
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Luan Santana, esposa e filhos em Portugal por Reprodução / Instagram

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Recentemente, Jade Magalhães comemorou o aniversário de 35 anos. “Que seu novo ciclo seja repleto de muito amor, que você continue transbordando luz e espalhando felicidade onde quer que você vá, você é o meu amor, merece tudo de mais lindo! Te amo”, escreveu ela nas redes sociais

Tags:

Luan Santana Jade Magalhães

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