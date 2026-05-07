Ela cresceu! Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, faz rara aparição com a filha nas redes sociais

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Felipe Sena
Publicado em 7 de maio de 2026 às 18:17
A influenciadora Jade Magalhães encantou a web ao compartilhar um clique raro com a filha Serena, fruto do relacionamento com Luan Santana, nos braços, nesta quinta-feira (7). A pequena cresceu e está bem maior comparado a quando foi vista pela última vez.
Serena é a primeira filha de Luan Santana e Jade Magalhães, completou seu primeiro aniversário no dia 28 de dezembro.
Luan Santana, esposa e filha
Recentemente, Jade Magalhães comemorou o aniversário de 35 anos. “Que seu novo ciclo seja repleto de muito amor, que você continue transbordando luz e espalhando felicidade onde quer que você vá, você é o meu amor, merece tudo de mais lindo! Te amo”, escreveu ela nas redes sociais