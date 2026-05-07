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Cidade do interior desbanca Gramado e Campos de Jordão e é eleita o melhor destino de inverno do Brasil

Prêmio nacional colocou a vila mineira no topo dos destinos de inverno e reacendeu a disputa na serra

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 7 de maio de 2026 às 19:17

Cidade registrou -1,0°C em 2025 e já teve registros de neve
Cidade registrou -1,0°C em 2025 e já teve registros de neve Crédito: Reprodução / YouTube / Napoleao Paulo

Monte Verde, distrito de Camanducaia, em Minas Gerais, ganhou novo destaque no turismo nacional ao ser eleito o “Melhor Destino de Inverno” do Brasil, em prêmio do Estadão voltado aos principais nomes do setor.

A vila mineira superou Gramado, no Rio Grande do Sul, que ficou em segundo lugar, e Campos do Jordão, em São Paulo, que apareceu na terceira posição. Destinos que estão sempre no topo das listas de recomendações de destinos serranos para aproveitar o clima frio.

Monte Verde

Monte Verde é distrito de Camanducaia, no sul de Minas Gerais, e ganhou destaque nacional ao superar Gramado e Campos do Jordão em prêmio de turismo de inverno por Webysther / Wikimedia Commons
A Rua do Aeroporto mostra o ritmo mais tranquilo do distrito, uma das diferenças em relação a destinos serranos maiores e mais urbanizados por Rafael Vianna Croffi / Wikimedia Commons
As construções da cidade tem forte inspiração europeia, especificamente alemã por Girlfromrio891 / Wikimedia Commons
A trilha da Pedra Redonda é uma das mais conhecidas de Monte Verde e leva o visitante a mirantes da Serra da Mantiqueira por Rafael Vianna Croffi / Wikimedia Commons
Do alto da Pedra Redonda, o visitante encontra um dos cenários mais associados ao ecoturismo de Monte Verde, com visual aberto para a região de serra por Gabrielrvallim / Wikimedia Commons
Vista da Serra da Mantiqueira a partir de mirante em Monte Verde por Ro Pimentel / Wikimedia Commons
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Monte Verde é distrito de Camanducaia, no sul de Minas Gerais, e ganhou destaque nacional ao superar Gramado e Campos do Jordão em prêmio de turismo de inverno por Webysther / Wikimedia Commons

Por que a cidade venceu?

O prêmio “O Melhor do Turismo Brasileiro” levou em conta uma metodologia da FIA Business School, com análise de avaliações de viajantes e julgamento de especialistas. 

A 1.550 metros de altitude, a vila tem clima ameno durante boa parte do ano e temperaturas mais baixas no inverno. Por isso, atrai casais, famílias e viajantes que buscam um roteiro curto, especialmente a partir de São Paulo.

Pousada Serras de Monte Verde
Pousada Serras de Monte Verde Crédito: Paulo JC Nogueira / Wikimedia Commons

Durante muito tempo, Gramado e Campos do Jordão dominaram o imaginário invernal brasileiro. Os dois destinos seguem fortes, mas Monte Verde cresceu por oferecer uma viagem com ritmo diferente, menos urbana e mais ligada à natureza.

O que fazer em Monte Verde?

O passeio mais clássico é subir a Pedra Redonda, trilha de cerca de 1 km, com escadas, corrimãos e mirantes pelo caminho. No alto, o visitante vê a Serra da Mantiqueira e entende por que Monte Verde virou destino forte para quem busca frio e natureza.

No centrinho, a Avenida Monte Verde concentra cafés, restaurantes, chocolaterias e lojas de malhas. Um ótimo lugar para quem deseja provar a culinária europeia sem sair do país, especialmente o fondue, chocolates de ponta e doces artesanais.

Avenida Monte Verde
Avenida Monte Verde Crédito: Reprodução / YouTube / Casal Alencar

Quem quer um roteiro leve pode incluir a Trilha do Pinheiro Velho, com acesso pela região central, e o Mirante do Aeroporto, a 1.560 metros de altitude. Para fechar o dia, vale reservar um jantar em restaurante com lareira ou escolher uma pousada ou chalé com vista para as montanhas.

Quando visitar?

O inverno segue como a época favorita para visitas, principalmente entre junho e agosto, quando o frio potencializa a experiência com as lareiras e os pratos quentes típicos da serra. No entanto, o outono também costuma agradar quem prefere clima ameno e ruas menos cheias.

Na primavera e no verão, a força turística se inverte, assim como em toda a serra. O ecoturismo se torna o principal atrativo, com as temperaturas mais agradáveis, trilhas e passeios ao ar livre se tornam mais interessantes.

Tags:

Turismo Minas Gerais Monte Verde

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