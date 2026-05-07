Luísa Sonza surpreende ao aparecer completamente nua em clipe de novo álbum; veja

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Felipe Sena
Publicado em 7 de maio de 2026 às 20:07
Luísa Sonza lançou clipes de seu mais novo álbum “Brutal Paraíso”, na noite desta quarta-feira (6), e chamou atenção ao aparecer completamente nua na gravação da faixa-título do projeto.
A cantora de 27 anos aparece no topo de um prédio apenas com tapa sexo, em uma produção marcada pela sensualidade.
Luísa Sonza
Luís Sonza escreveu uma canção para o atual namorado, o médico portugues Luis Ribeirinho, com quem vive um relacionamento desde o início de 2024.
Uma das 23 faixas de seu novo álbum, a cantora se refere ao amado como “engomadinho” e “gato” na canção.
A canção fala sobre uma pessoa que reconhece estar diante de uma pessoa boa, carinhosa, atenciosa e aparentemente ideal, mas que, por padrões emocionais do passado, tende a rejeitar ou adiar esse envolvimento.
Vale lembrar que Luísa Sonza já viveu relacionamentos com Whindersson Nunes, Vitão e Chico Moedas.
Relembre os namorados de Luísa Sonza
Anteriormente Luísa Sonza tinha lançado “Chico”, música que fez para o então namorado Chico Moedas, que acabou atraindo.
Em setembro de 2023, a cantora revelou em entrevista no programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga, que foi traída pelo então namorado, Chico, em um “banheiro sujo de um bar”, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, um mês após lançar a música com o nome dele.