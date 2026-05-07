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Luísa Sonza surpreende ao aparecer completamente nua em clipe de novo álbum; veja

Cantora lançou “Brutal Paraíso” que traz 23 faixas, uma delas em homenagem ao novo namorado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de maio de 2026 às 20:07

Clipe foi lançado nesta quarta-feira (6)
Clipe foi lançado nesta quarta-feira (6) Crédito: Reprodução | Instagram

Luísa Sonza lançou clipes de seu mais novo álbum “Brutal Paraíso”, na noite desta quarta-feira (6), e chamou atenção ao aparecer completamente nua na gravação da faixa-título do projeto.

A cantora de 27 anos aparece no topo de um prédio apenas com tapa sexo, em uma produção marcada pela sensualidade.

Luísa Sonza

Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
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Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza por Reprodução/Instagram
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Luísa Sonza por Reprodução/Instagram

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Luís Sonza escreveu uma canção para o atual namorado, o médico portugues Luis Ribeirinho, com quem vive um relacionamento desde o início de 2024.

Uma das 23 faixas de seu novo álbum, a cantora se refere ao amado como “engomadinho” e “gato” na canção.

A canção fala sobre uma pessoa que reconhece estar diante de uma pessoa boa, carinhosa, atenciosa e aparentemente ideal, mas que, por padrões emocionais do passado, tende a rejeitar ou adiar esse envolvimento.

Vale lembrar que Luísa Sonza já viveu relacionamentos com Whindersson Nunes, Vitão e Chico Moedas.

Relembre os namorados de Luísa Sonza

Relembre os namorados de Luísa Sonza por Reprodução/Redes Sociais
Luísa Sonza já namorou com Vitão por Reprodução/Redes Sociais
Luísa Sonza já namorou com Vitão por Reprodução/Redes Sociais
Luísa Sonza já namorou com Vitão por Reprodução/Redes Sociais
Luísa Sonza já namorou com Vitão por Reprodução/Redes Sociais
Luísa Sonza foi casada com Whindersson Nunes por Reprodução/Redes Sociais
Luísa Sonza foi casada com Whindersson Nunes por Reprodução/Redes Sociais
Luísa Sonza já namorou com Chico Moedas por Reprodução/Redes Sociais
Chico Moedas e Luisa Sonza por Reprodução
Perfil de Chico Moedas é desativado por Redes sociais
Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
Luísa Sonza com o namorado, o médico português Luis Ribeirinho por Reprodução/Instagram
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Relembre os namorados de Luísa Sonza por Reprodução/Redes Sociais

Anteriormente Luísa Sonza tinha lançado “Chico”, música que fez para o então namorado Chico Moedas, que acabou atraindo.

Luísa Sonza
Luísa Sonza Crédito: Reprodução | YouTube

Em setembro de 2023, a cantora revelou em entrevista no programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga, que foi traída pelo então namorado, Chico, em um “banheiro sujo de um bar”, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, um mês após lançar a música com o nome dele.

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