MÚSICA

Luísa Sonza surpreende ao aparecer completamente nua em clipe de novo álbum; veja

Cantora lançou “Brutal Paraíso” que traz 23 faixas, uma delas em homenagem ao novo namorado

Felipe Sena

Publicado em 7 de maio de 2026 às 20:07

Clipe foi lançado nesta quarta-feira (6) Crédito: Reprodução | Instagram

Luísa Sonza lançou clipes de seu mais novo álbum “Brutal Paraíso”, na noite desta quarta-feira (6), e chamou atenção ao aparecer completamente nua na gravação da faixa-título do projeto.

A cantora de 27 anos aparece no topo de um prédio apenas com tapa sexo, em uma produção marcada pela sensualidade.

Luísa Sonza 1 de 15

Luís Sonza escreveu uma canção para o atual namorado, o médico portugues Luis Ribeirinho, com quem vive um relacionamento desde o início de 2024.

Uma das 23 faixas de seu novo álbum, a cantora se refere ao amado como “engomadinho” e “gato” na canção.

A canção fala sobre uma pessoa que reconhece estar diante de uma pessoa boa, carinhosa, atenciosa e aparentemente ideal, mas que, por padrões emocionais do passado, tende a rejeitar ou adiar esse envolvimento.

Vale lembrar que Luísa Sonza já viveu relacionamentos com Whindersson Nunes, Vitão e Chico Moedas.

Relembre os namorados de Luísa Sonza 1 de 12

Anteriormente Luísa Sonza tinha lançado “Chico”, música que fez para o então namorado Chico Moedas, que acabou atraindo.

Luísa Sonza Crédito: Reprodução | YouTube