Whindersson é detonado após expor coisas que fez por Luísa Sonza: 'Um encosto desses'

Fernanda Varela
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:26
Whindersson Nunes voltou a ser alvo de debate nas redes sociais depois de responder a críticas envolvendo seu casamento com Luísa Sonza. A polêmica começou quando um internauta reagiu a uma publicação sobre o humorista ter revelado que voltaria com a cantora.
Whindersson Nunes
“Homens são tipo: ‘Destruo sua vida, te traumatizo por abuso de substâncias ilícitas, deixo o país todo pensar que você me corneou para você sofrer perseguição, mas eu voltaria com você’”, escreveu o usuário do X, antigo Twitter.
Em resposta, Whindersson listou situações em que disse ter incentivado a ex-esposa no início da carreira. “Ou homens também: ‘Por que você está estudando direito em Santa Maria/RS? Você canta muito bem! Que tal a gente gravar uma versão de Love Yourself? Dá para a gente ir na Xuxa, você fica na plateia e eu chamo você! Acho que você pode ser uma estrela desse país!’”, publicou.
Luísa Sonza
A declaração dividiu opiniões. “Dica de ouro: nunca, jamais aceite favor de macho. Na menor oportunidade, é isso que eles fazem. Parabéns pelo livramento, Luísa. Um encosto desse ninguém merece”, escreveu uma seguidora. Outra criticou: “Como se isso apagasse o que deixou ela passar. Ou esqueceu que ela cancelou toda agenda de shows para cuidar de ti com depressão? Quem faz de coração não joga na cara”.
Outros, no entanto, saíram em defesa do humorista. “Gente, ele não está jogando na cara que deu carreira a ela, mas sim que incentivou ela a cantar e investir na carreira dela. Por**, vocês levam tudo para o lado da maldade. As pessoas que foram atacar a menina agora colocam ele como ‘responsável’ por causa do hater que ela levou. Inacreditável”, comentou uma usuária.