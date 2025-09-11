FAMOSOS

Whindersson é detonado após expor coisas que fez por Luísa Sonza: 'Um encosto desses'

Resposta do humorista a comentário sobre o casamento com a cantora gerou divisão entre internautas

Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:26

Whinderson e Luiza Crédito: Reprodução

Whindersson Nunes voltou a ser alvo de debate nas redes sociais depois de responder a críticas envolvendo seu casamento com Luísa Sonza. A polêmica começou quando um internauta reagiu a uma publicação sobre o humorista ter revelado que voltaria com a cantora.

“Homens são tipo: ‘Destruo sua vida, te traumatizo por abuso de substâncias ilícitas, deixo o país todo pensar que você me corneou para você sofrer perseguição, mas eu voltaria com você’”, escreveu o usuário do X, antigo Twitter.

Em resposta, Whindersson listou situações em que disse ter incentivado a ex-esposa no início da carreira. “Ou homens também: ‘Por que você está estudando direito em Santa Maria/RS? Você canta muito bem! Que tal a gente gravar uma versão de Love Yourself? Dá para a gente ir na Xuxa, você fica na plateia e eu chamo você! Acho que você pode ser uma estrela desse país!’”, publicou.

A declaração dividiu opiniões. “Dica de ouro: nunca, jamais aceite favor de macho. Na menor oportunidade, é isso que eles fazem. Parabéns pelo livramento, Luísa. Um encosto desse ninguém merece”, escreveu uma seguidora. Outra criticou: “Como se isso apagasse o que deixou ela passar. Ou esqueceu que ela cancelou toda agenda de shows para cuidar de ti com depressão? Quem faz de coração não joga na cara”.