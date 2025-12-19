LUTA

Modelo do Ano, Anok Yai revela anomalia no coração: 'Batalha silenciosa'

Egípcia contou ainda que precisou passar por uma cirurgia no pulmão nesta quinta (18)

Eleita a Modelo do Ano de 2025 no The Fashion Awards de Londres, a supermodelo Anok Yai fez uma publicação na noite desta sexta-feira em que revelou lutar desde o ano passado contra uma anomalia no coração. Ela, que fez inúmeras capas da Vogue e foi a primeira modelo negra depois de Naomi Campbell a abrir um desfile da Prada, compartilhou aos fãs as batalhas que tem enfrentado fora das passarelas.

"Durante o último ano, tenho travado uma batalha silenciosa. Descobri por acaso que tinha uma anomalia congênita que sobrecarregava meu coração e destruía meus pulmões lentamente", começou contando a egípcia.

Ela detalhou que a doença foi evoluindo e comprometendo funções básicas do corpo. Por isso, ela resolveu agir para correr atrás de vencer a doença. "O que começou como algo assintomático durante a maior parte da minha vida se transformou em uma tosse persistente, que evoluiu para dores no peito, crises de tosse com sangue e, às vezes, dificuldade para respirar", explicou ela, que revelou que decidiu continuar trabalhando normalmente até que encontrasse um médico de confiança e o "momento certo".

Porém, Anok resolveu se cuidar logo. "Rapidamente percebi que nunca haveria um "momento certo" - minha saúde continuaria a piorar. Sempre achei que poderia superar qualquer coisa com trabalho ou corrida, mas o universo tem um jeito de nos fazer desacelerar e nos despertar. Então, ontem, fiz uma cirurgia robótica de pulmão bem-sucedida, graças ao Dr. Robert Cerfolio e sua equipe talentosa e atenciosa, a quem serei eternamente grato por me darem mais tempo", escreveu, agradecendo ainda o apoio da família e amigos no hospital.

Quem é Anok Yai

Egípcia de pais sudaneses, Anok Yai nasceu em 20 de dezembro de 1997, no Cairo, Egito. Aos dois 2 anos, ela se mudou com a família para os Estados Unidos, onde se formou na Manchester High School West e começou uma graduação em bioquímica na Plymouth State University. Foi durante uma festa da Howard University, em Washington, em 2017, que a jovem foi fotografada por Steven Hall e surpreendeu a indústria da moda com a sua beleza radiante.