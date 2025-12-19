COBIÇADO

Jornal espanhol coloca titular do Bahia na mira de quatro clubes europeus

O Sport, da Catalunha, indicou que o zagueiro Ramos Mingo é observado por clubes da Europa

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 18:59

Ramos Mingo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A grande temporada de Santiago Ramos Mingo pelo Bahia não passou desapercebida pelo mercado internacional mercado internacional. De acordo com o jornal espanhol Sport, o zagueiro argentino entrou na mira de quatro clubes europeus, que monitoram de perto sua situação visando as próximas janelas de transferências.

Contratado pelo Bahia no começo do ano por cerca de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 27,4 milhões), após se destacar pelo Defensa y Justicia, Mingo assumiu a titularidade de forma imediata e não precisou de período de adaptação. Rapidamente, tornou-se peça-chave da equipe comandada por Rogério Ceni, tanto pelo desempenho defensivo quanto pela qualidade na saída de bola. Não por acaso, encerrou a temporada como o jogador que mais atuou pelo Tricolor, com 57 partidas disputadas e impressionantes 4.952 minutos em campo.

Os números reforçam a importância do defensor no esquema do Bahia. Na Série A, Mingo foi o atleta com mais passes certos por jogo do elenco, com média de 48,4 passes e aproveitamento de 89%. Além disso, liderou entre os zagueiros da equipe em bolas longas certas por partida (2,2), intercepções (0,8) e desarmes (0,8), consolidando-se como um dos defensores mais completos do campeonato.

Revelado pelo Boca Juniors, Ramos Mingo teve uma passagem pelo Barcelona entre as temporadas 2020/21 e 2021/22, atuando pelo Barça Atlètic, antes de seguir para o OH Leuven, da Bélgica, e depois retornar à Argentina para defender o Defensa y Justicia. O desempenho consistente no futebol sul-americano abriu caminho para a transferência ao Bahia, que se mostra, até aqui, um passo decisivo em sua carreira.

