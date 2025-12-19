Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jornal espanhol coloca titular do Bahia na mira de quatro clubes europeus

O Sport, da Catalunha, indicou que o zagueiro Ramos Mingo é observado por clubes da Europa

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 18:59

Ramos Mingo
Ramos Mingo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A grande temporada de Santiago Ramos Mingo pelo Bahia não passou desapercebida pelo mercado internacional mercado internacional. De acordo com o jornal espanhol Sport, o zagueiro argentino entrou na mira de quatro clubes europeus, que monitoram de perto sua situação visando as próximas janelas de transferências.

Contratado pelo Bahia no começo do ano por cerca de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 27,4 milhões), após se destacar pelo Defensa y Justicia, Mingo assumiu a titularidade de forma imediata e não precisou de período de adaptação. Rapidamente, tornou-se peça-chave da equipe comandada por Rogério Ceni, tanto pelo desempenho defensivo quanto pela qualidade na saída de bola. Não por acaso, encerrou a temporada como o jogador que mais atuou pelo Tricolor, com 57 partidas disputadas e impressionantes 4.952 minutos em campo.

Zagueiro Mingo pelo Bahia

Ramos Mingo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ramos Mingo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ramos Mingo  por Letícia Martins/EC Bahia
Ramos Mingo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ramos Mingo  por Letícia Martins/ EC Bahia
Ramos Mingo  por Letícia Martins/EC Bahia
Ramos Mingo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 7
Ramos Mingo por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Os números reforçam a importância do defensor no esquema do Bahia. Na Série A, Mingo foi o atleta com mais passes certos por jogo do elenco, com média de 48,4 passes e aproveitamento de 89%. Além disso, liderou entre os zagueiros da equipe em bolas longas certas por partida (2,2), intercepções (0,8) e desarmes (0,8), consolidando-se como um dos defensores mais completos do campeonato.

Revelado pelo Boca Juniors, Ramos Mingo teve uma passagem pelo Barcelona entre as temporadas 2020/21 e 2021/22, atuando pelo Barça Atlètic, antes de seguir para o OH Leuven, da Bélgica, e depois retornar à Argentina para defender o Defensa y Justicia. O desempenho consistente no futebol sul-americano abriu caminho para a transferência ao Bahia, que se mostra, até aqui, um passo decisivo em sua carreira.

Jogos do Bahia na Série A de 2026

1ª rodada - Corinthians fora  por Reprodução
2ª rodada - Fluminense em casa por Reprodução
3ª rodada - Vasco da Gama fora  por Reprodução
4ª rodada - Chapecoense em casa por Reprodução
5ª rodada - Vitória em casa  por Reprodução
6ª rodada - Internacional fora  por Reprodução
7ª rodada - RB Bragantino em casa  por Reprodução
8ª rodada - Remo fora  por Reprodução
9ª rodada - Atlhetico-PR em casa  por Reprodução
10ª rodada - Palmeiras em casa  por Reprodução
11ª rodada - Mirassol fora  por Reprodução
12ª rodada - Flamengo fora  por Reprodução
13ª rodada - Santos em casa  por Reprodução
14ª rodada - São Paulo em casa  por Reprodução
15ª rodada - Cruzeiro fora  por Reprodução
16ª rodada - Grêmio em casa  por Reprodução
17ª rodada - Coritiba fora  por Reprodução
18ª rodada - Botafogo em casa  por Reprodução
19ª rodada - Atlético-MG fora  por Reprodução
20ª rodada - Corinthians em casa  por Reprodução
21ª rodada - Fluminense fora por Reprodução
22ª rodada - Vasco da Gama em casa  por Reprodução
23ª rodada - Chapecoense fora  por Reprodução
24ª rodada - Vitória fora  por Reprodução
25ª rodada - Internacional em casa  por Reprodução
26ª rodada - RB Bragantino fora  por Reprodução
27ª rodada - Remo em casa  por Reprodução
28ª rodada - Atlhetico-PR fora  por Reprodução
29ª rodada - Palmeiras fora por Reprodução
30ª rodada - Mirassol em casa  por Reprodução
31ª rodada - Flamengo em casa  por Reprodução
32ª rodada - Santos fora por Reprodução
33ª rodada - São Paulo em casa  por Reprodução
34ª rodada - Cruzeiro fora  por Reprodução
35ª rodada - Grêmio fora  por Reprodução
36ª rodada - Coritiba em casa  por Reprodução
37ª rodada - Botafogo fora  por Reprodução
38ª rodada - Atlético-MG em casa  por Reprodução
1 de 38
1ª rodada - Corinthians fora  por Reprodução

Segundo o Sport, o crescimento técnico e a valorização acelerada — seu valor de mercado já gira em torno de 11 milhões de euros, mais que o dobro do registrado há poucos meses — despertaram o interesse de clubes importantes. No último verão europeu, Southampton e Olympique de Lyon chegaram a buscar informações sobre o jogador. Mais recentemente, PSV e Besiktas também sondaram a situação do defensor, com o clube turco demonstrando atenção especial ao seu perfil de zagueiro canhoto.

LEIA MAIS 

Após rebaixamento, ex-Bahia tem acerto encaminhado com time de Libertadores

Bahia estreia na Pré-Libertadores contra clube do Chile; confira quando será

Campeão da Copa do Nordeste com o Bahia é anunciado por clube da Série D

Bahia encaminha a contratação do atacante Cristian Oliveira, do Grêmio

Bahia acerta a venda de Rafael Ratão ao futebol chinês por valor milionário

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Clube nordestino recebe mais de R$ 80 milhões da CBF por acesso perdido à Série A

Clube nordestino recebe mais de R$ 80 milhões da CBF por acesso perdido à Série A
Imagem - Atleta mais bem paga do mundo faturou R$ 181 milhões em 2025

Atleta mais bem paga do mundo faturou R$ 181 milhões em 2025
Imagem - Bahia confirma venda Tiago ao Orlando City e mantém percentual de futura negociação

Bahia confirma venda Tiago ao Orlando City e mantém percentual de futura negociação

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)
01

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Imagem - A intuição guia com precisão estes 4 signos nesta sexta-feira (19 de dezembro), e ignorar os sinais pode custar caro
02

A intuição guia com precisão estes 4 signos nesta sexta-feira (19 de dezembro), e ignorar os sinais pode custar caro

Imagem - 4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026
03

4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
04

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto