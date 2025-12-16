Bahia acerta a venda de Rafael Ratão ao futebol chinês por valor milionário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14:09
O Bahia encaminhou mais uma grande venda para o mercado internacional, após a negociação envolvendo Tiago e o Orlando City. Segundo informações de Elton Serra, da ESPN, o Tricolor de Aço acertou a transferência do atacante Rafael Ratão para o Shanghai Shenhua, da China. O atacante de 30 anos estava emprestado ao Cerezo Osaka, do Japão, e agora seguirá para um novo clube no futebol asiático.
Veja momentos de Rafael Ratão com a camisa do Bahia
O acordo representa o fechamento de um planejamento financeiro traçado pelo Tricolor desde a saída do jogador por empréstimo no início de 2025. Com a taxa recebida junto ao clube japonês e o valor da venda ao time chinês, o Bahia consegue recuperar o investimento feito na contratação do atleta, estimado em cerca de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,74 milhões).
Vendas mais caras do futebol nordestino
Contratado em julho de 2023, junto ao Toulouse, da França, Rafael Ratão chegou ao Esquadrão com vínculo de três temporadas. Em Salvador, foi utilizado como peça de rotação no setor ofensivo, atuando tanto como centroavante quanto pelos lados do campo. Ao todo, disputou 54 partidas, marcou dez gols e contribuiu com quatro assistências, sem conseguir se firmar entre os titulares.
No início desta temporada, o Bahia optou por emprestá-lo ao Cerezo Osaka por um ano, com opção de compra. No futebol japonês, o atacante teve desempenho expressivo: foram 23 gols e quatro assistências em 44 jogos, sendo um dos principais nomes da equipe. Na J-League, terminou como artilheiro do seu clube, com 18 gols em 36 partidas, além de três assistências.