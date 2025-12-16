CAMINHO TRICOLOR

Veja a tabela completa do Bahia na Série A de 2026

Esquadrão estreia fora de casa contra o Corinthians

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 05:00

Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite da última segunda-feira (15) a tabela base das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026, além do Regulamento Específico da Competição e do Plano Geral de Ações. O Bahia fará sua estreia nos dias 28 ou 29 de janeiro, fora de casa, contra o Corinthians. Já a última rodada está prevista para o dia 2 de dezembro, quando o Tricolor enfrentará o Atlético-MG na Arena Fonte Nova.

Jogos do Bahia na Série A de 2026 1 de 38