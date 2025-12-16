Acesse sua conta
Veja a tabela completa do Bahia na Série A de 2026

Esquadrão estreia fora de casa contra o Corinthians

  Pedro Carreiro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 05:00

Bahia
Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite da última segunda-feira (15) a tabela base das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026, além do Regulamento Específico da Competição e do Plano Geral de Ações. O Bahia fará sua estreia nos dias 28 ou 29 de janeiro, fora de casa, contra o Corinthians. Já a última rodada está prevista para o dia 2 de dezembro, quando o Tricolor enfrentará o Atlético-MG na Arena Fonte Nova.

Jogos do Bahia na Série A de 2026

1ª rodada - Corinthians fora  por Reprodução
2ª rodada - Fluminense em casa por Reprodução
3ª rodada - Vasco da Gama fora  por Reprodução
4ª rodada - Chapecoense em casa por Reprodução
5ª rodada - Vitória em casa  por Reprodução
6ª rodada - Internacional fora  por Reprodução
7ª rodada - RB Bragantino em casa  por Reprodução
8ª rodada - Remo fora  por Reprodução
9ª rodada - Atlhetico-PR em casa  por Reprodução
10ª rodada - Palmeiras em casa  por Reprodução
11ª rodada - Mirassol fora  por Reprodução
12ª rodada - Flamengo fora  por Reprodução
13ª rodada - Santos em casa  por Reprodução
14ª rodada - São Paulo em casa  por Reprodução
15ª rodada - Cruzeiro fora  por Reprodução
16ª rodada - Grêmio em casa  por Reprodução
17ª rodada - Coritiba fora  por Reprodução
18ª rodada - Botafogo em casa  por Reprodução
19ª rodada - Atlético-MG fora  por Reprodução
20ª rodada - Corinthians em casa  por Reprodução
21ª rodada - Fluminense fora por Reprodução
22ª rodada - Vasco da Gama em casa  por Reprodução
23ª rodada - Chapecoense fora  por Reprodução
24ª rodada - Vitória fora  por Reprodução
25ª rodada - Internacional em casa  por Reprodução
26ª rodada - RB Bragantino fora  por Reprodução
27ª rodada - Remo em casa  por Reprodução
28ª rodada - Atlhetico-PR fora  por Reprodução
29ª rodada - Palmeiras fora por Reprodução
30ª rodada - Mirassol em casa  por Reprodução
31ª rodada - Flamengo em casa  por Reprodução
32ª rodada - Santos fora por Reprodução
33ª rodada - São Paulo em casa  por Reprodução
34ª rodada - Cruzeiro fora  por Reprodução
35ª rodada - Grêmio fora  por Reprodução
36ª rodada - Coritiba em casa  por Reprodução
37ª rodada - Botafogo fora  por Reprodução
38ª rodada - Atlético-MG em casa  por Reprodução
A Série A do Campeonato Brasileiro terá uma paralisação na 18ª rodada, ainda no primeiro turno, em razão da Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá. O último compromisso do Esquadrão antes da pausa será nos dias 30 ou 31 de maio, na Fonte Nova, diante do Botafogo. O retorno aos gramados acontecerá nos dias 22 ou 23 de julho, fora de casa, contra o Atlético-MG, em duelo válido pela última rodada do primeiro turno.

