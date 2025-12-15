Fifa The Best 2025: veja horário da premiação, onde assistir e os brasileiros indicados
Evento chega a sua 10ª edição
Pedro Carreiro
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:01
Troféu do prêmio The Best, da Fifa Crédito: Valeriano Di Domenico/Fifa
A Fifa realiza nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar, a cerimônia do The Best 2025, premiação que reconhece os principais destaques do futebol mundial em diversas categorias. O evento chega à sua 10ª edição e será realizado às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo site oficial da Fifa.
A premiação contempla categorias como melhor jogador e jogadora do ano, melhores técnicos, goleiros, gol mais bonito e a seleção ideal da temporada, no futebol masculino e feminino. Os indicados foram avaliados com base no desempenho apresentado entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025.
O futebol brasileiro aparece com destaque entre os concorrentes. Raphinha, atacante do Barcelona, está entre os finalistas ao prêmio de melhor jogador do futebol masculino. O único brasileiro a conquistar o troféu da Fifa foi Vinicius Júnior, vencedor da edição de 2024, mas o jogador do Real Madrid não figura entre os finalistas deste ano.
Na disputa pelo prêmio de melhor goleiro, o Brasil também marca presença com Alisson, do Liverpool. Além disso, nove jogadores brasileiros concorrem a uma vaga na seleção da temporada: os goleiros Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Nottingham Forest); os zagueiros Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal); e os atacantes João Pedro (Chelsea) e Luiz Henrique (Zenit).
O país ainda tem representantes na disputa pelo gol mais bonito do ano. No futebol feminino, Marta, que dá nome ao prêmio, está entre as indicadas. Já no Prêmio Puskás, voltado ao futebol masculino, os brasileiros Alerrandro, por gol de bicicleta marcado pelo Vitória contra o Cruzeiro, e Lucas Ribeiro aparecem entre os finalistas.
