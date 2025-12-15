Acesse sua conta
Fifa The Best 2025: veja horário da premiação, onde assistir e os brasileiros indicados

Evento chega a sua 10ª edição

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:01

Troféu do prêmio The Best, da Fifa
Troféu do prêmio The Best, da Fifa Crédito: Valeriano Di Domenico/Fifa

A Fifa realiza nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar, a cerimônia do The Best 2025, premiação que reconhece os principais destaques do futebol mundial em diversas categorias. O evento chega à sua 10ª edição e será realizado às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo site oficial da Fifa.

A premiação contempla categorias como melhor jogador e jogadora do ano, melhores técnicos, goleiros, gol mais bonito e a seleção ideal da temporada, no futebol masculino e feminino. Os indicados foram avaliados com base no desempenho apresentado entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025.

Relembre todos os vencedores do Prêmio The Best

2024: Vini Jr. (BRA) - Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
2023: Lionel Messi (ARG) - PSG/Inter Miami   por Divulgação / Inter Miami
2022: Lionel Messi (ARG) - PSG  por Fifa/Divulgação
2021: Robert Lewandowski (POL) - Bayern de Munich  por Shutterstock
2020: Robert Lewandowski (POL) - Bayern de Munich  por Shutterstock
2019: Lionel Messi (ARG) - Barcelona  por Miguel Ruiz/FC Barcelona
2018: Luka Modric (CRO) - Real Madrid  por Real Madrid/Divulgação
2017: Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid por Divulgação I Real Madrid CF
2016: Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid por Divulgação/Portugal
1 de 9
2024: Vini Jr. (BRA) - Real Madrid por Real Madrid/Divulgação

O futebol brasileiro aparece com destaque entre os concorrentes. Raphinha, atacante do Barcelona, está entre os finalistas ao prêmio de melhor jogador do futebol masculino. O único brasileiro a conquistar o troféu da Fifa foi Vinicius Júnior, vencedor da edição de 2024, mas o jogador do Real Madrid não figura entre os finalistas deste ano.

Na disputa pelo prêmio de melhor goleiro, o Brasil também marca presença com Alisson, do Liverpool. Além disso, nove jogadores brasileiros concorrem a uma vaga na seleção da temporada: os goleiros Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Nottingham Forest); os zagueiros Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal); e os atacantes João Pedro (Chelsea) e Luiz Henrique (Zenit).

Vejo os indicados a seleção ideal da temporada do Prêmio The Best 2025

Goleiros indicados seleção ideal da temporada por Divulgação/Fifa
Defensores indicados a seleção ideal da temporada por Divulgação/Fifa
Meiocampistas indicados a seleção ideal da temporada por Divulgação/Fifa
Atacantes indicados a seleção ideal da temporada por Divulgação/Fifa
1 de 4
Goleiros indicados seleção ideal da temporada por Divulgação/Fifa

O país ainda tem representantes na disputa pelo gol mais bonito do ano. No futebol feminino, Marta, que dá nome ao prêmio, está entre as indicadas. Já no Prêmio Puskás, voltado ao futebol masculino, os brasileiros Alerrandro, por gol de bicicleta marcado pelo Vitória contra o Cruzeiro, e Lucas Ribeiro aparecem entre os finalistas.

Veja o gol de Alerrandro indicado ao prêmio Puskás

Veja a lista de indicados ao The Best 2025

Veja a lista de indicados ao prêmio de melhor jogador masculino

Dembélé (PSG) por Divulgação/FIFA
Lamine Yamal (Barcelona) por Shutterstock
Cole Palmer (Chelsea) por Reprodução
Vitinha (PSG)  por Divulgação/Fifa
Raphinha (Barcelona) por Divulgação/Barcelona
Salah (Liverpool) por Reprodução/Instagram
Harry Kane (Bayern de Munique) por Bayern de Munique/Divulgação
Hakimi (PSG) por Shutterstock
Mbappé (Real Madrid) por Real Madrid/Divulgação
Nuno Mendes (PSG) por Shutterstock
Pedri (Barcelona) por Shutterstock
1 de 11
Dembélé (PSG) por Divulgação/FIFA

Melhor jogadora - futebol feminino

  • Sandy Baltimore (França e Chelsea-ENG)
  • Nathalie Bjorn (Suécia e Chelsea-ENG)
  • Aitana Bonmati (Espanha e Barcelona-ESP)
  • Lucy Bronze (Inglaterra e Chelsea-ENG)
  • Mariona Caldentey (Espanha e Arsenal-ENG)
  • Temwa Chawinga (Malawi e Kansas City Current-USA)
  • Diani Kadidiatou (França e Lyon-FRA)
  • Melchie Dumornay (Haiti e Lyon-FRA)
  • Patri Guijarro (Espanha e Barcelona-ESP)
  • Lindsey Heaps (Estados Unidos e Lyon-FRA)
  • Lauren James (Inglaterra e Chelsea-ENG)
  • Chloe Kelly (Inglaterra e Manchester City/Arsenal-ENG)
  • Ewa Pajor (Polônia e Barcelona-ESP)
  • Claudia Pina (Espanha e Barcelona-ESP)
  • Alexia Putellas (Espanha e Barcelona-ESP)
  • Alessia Russo (Inglaterra e Arsenal-ENG)
  • Leah Williamson (Inglaterra e Arsenal-ENG)

Melhor técnico - futebol masculino

  • Javier Aguirre (México) - seleção mexicana
  • Mikel Arteta (Espanha) - Arsenal-ENG
  • Luis Enrique (Espanha) - PSG-FRA
  • Hansi Flick (Alemanha) - Barcelona
  • Enzo Maresca (Itália) - Chelsea-ENG
  • Roberto Martínez (Espanhol) - seleção portuguesa
  • Arne Slot (Países Baixos) - Liverpool

Melhor técnica(o) - futebol feminino

  • Sonia Bompastor (França) - Chelsea-ENG
  • Jonatan Giráldez (Espanha) - Washington Spirit-USA/Lyon-FRA
  • Seb Hines (Inglaterra) - Orlando Pride-USA
  • Renée Slegers (Países Baixos) - Arsenal-ENG
  • Sarina Wiegman (Países Baixos) - seleção inglesa

Melhor goleiro - futebol masculino

  • Alisson Becker (Brasil e Liverpool-ENG)
  • Thibaut Courtois (Bélgica e Real Madrid-ESP)
  • Gianluigi Donnarumma (Itália e PSG-FRA/Manchester City-ENG)
  • Emiliano Martínez (Argentina e Aston Villa-ENG)
  • Manuel Neuer (Alemanha e Bayern de Munique-GER)
  • David Raya (Espanha e Arsenal-ENG)
  • Yann Sommer (Suíça e Inter de Milão-ITA)
  • Wojciech Szczęsny (Polônia e Barcelona-ESP)

Melhor goleira - futebol feminino

  • Ann-Katrin Berger (Alemanha e Gotham FC-USA)
  • Cata Coll (Espanha e Barcelona-ESP)
  • Christiane Endler (Chile e Lyon-FRA)
  • Hannah Hampton (Inglaterra e Chelsea-ENG)
  • Anna Moorhouse (Inglaterra e Orlando Pride-USA)
  • Chiamaka Nnadozie (Nigéria e Paris FC-FRA/Brighton-ENG)
  • Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos e Manchester United-ENG)

Gol mais bonito - futebol masculino

  • Alerrandro (Vitória x Cruzeiro - 19 de agosto de 2024)
  • Alessandro Deiola (Cagliari x Venezia - 18 de maio de 2025)
  • Pedro de la Vega (Cruz Azul x Seattle Sounders - 31 de julho de 2025)
  • Santiago Montiel (Independiente x Independiente Rivadavia - 11 de maio de 2025)
  • Amr Nasser (Al Ahly x Pharco - 17 de abril de 2025)
  • Carlos Orrantía (Querétaro x Atlas - 16 de abril de 2025)
  • Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - 21 de junho de 2025)
  • Declan Rice (Arsenal x Real Madrid - 8 de abril de 2025)
  • Rizky Ridho (Persija Jakarta x Arema - 9 de março de 2025)
  • Kévin Rodrigues (Kasımpasa x Rizespor - 9 de fevereiro de 2025)
  • Lamine Yamal (Espanyol x Barcelona - 15 de maio de 2025)

Gol mais bonito - futebol feminino

  • Jordyn Bugg (North Carolina Courage x Seattle Reign - 22 de março de 2025)
  • Mariona Caldentey (Lyon x Arsenal - 27 de abril de 2025)
  • Ashley Cheatley (Brentford x Ascot United - 3 de novembro de 2024)
  • Kyra Cooney-Cross (Alemanha x Austrália - 28 de outubro de 2024)
  • Jon Ryong-jong (RPD Coreia x Argentina - 2 de setembro de 2024)
  • Marta (Orlando Pride x Kansas City Current - 17 de novembro de 2024)
  • Vivianne Miedema (País de Gales x Países Baixos - 5 de julho de 2025)
  • Kishi Núñez (Argentina x Costa Rica - 8 de setembro de 2024)
  • Lizbeth Ovalle (Tigres x Guadalajara - 3 de março de 2025)
  • Ally Sentnor (Estados Unidos x Colômbia - 20 de fevereiro de 2025)
  • Khadija Shaw (Hammarby x Manchester City - 21 de novembro de 2024)

the Best Fifa

