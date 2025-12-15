NO CATAR

Fifa The Best 2025: veja horário da premiação, onde assistir e os brasileiros indicados

Evento chega a sua 10ª edição

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:01

Troféu do prêmio The Best, da Fifa Crédito: Valeriano Di Domenico/Fifa

A Fifa realiza nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar, a cerimônia do The Best 2025, premiação que reconhece os principais destaques do futebol mundial em diversas categorias. O evento chega à sua 10ª edição e será realizado às 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo site oficial da Fifa.

A premiação contempla categorias como melhor jogador e jogadora do ano, melhores técnicos, goleiros, gol mais bonito e a seleção ideal da temporada, no futebol masculino e feminino. Os indicados foram avaliados com base no desempenho apresentado entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025.

O futebol brasileiro aparece com destaque entre os concorrentes. Raphinha, atacante do Barcelona, está entre os finalistas ao prêmio de melhor jogador do futebol masculino. O único brasileiro a conquistar o troféu da Fifa foi Vinicius Júnior, vencedor da edição de 2024, mas o jogador do Real Madrid não figura entre os finalistas deste ano.

Na disputa pelo prêmio de melhor goleiro, o Brasil também marca presença com Alisson, do Liverpool. Além disso, nove jogadores brasileiros concorrem a uma vaga na seleção da temporada: os goleiros Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Nottingham Forest); os zagueiros Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal); e os atacantes João Pedro (Chelsea) e Luiz Henrique (Zenit).

O país ainda tem representantes na disputa pelo gol mais bonito do ano. No futebol feminino, Marta, que dá nome ao prêmio, está entre as indicadas. Já no Prêmio Puskás, voltado ao futebol masculino, os brasileiros Alerrandro, por gol de bicicleta marcado pelo Vitória contra o Cruzeiro, e Lucas Ribeiro aparecem entre os finalistas.

Veja a lista de indicados ao The Best 2025

Melhor jogadora - futebol feminino

Sandy Baltimore (França e Chelsea-ENG)

Nathalie Bjorn (Suécia e Chelsea-ENG)

Aitana Bonmati (Espanha e Barcelona-ESP)

Lucy Bronze (Inglaterra e Chelsea-ENG)

Mariona Caldentey (Espanha e Arsenal-ENG)

Temwa Chawinga (Malawi e Kansas City Current-USA)

Diani Kadidiatou (França e Lyon-FRA)

Melchie Dumornay (Haiti e Lyon-FRA)

Patri Guijarro (Espanha e Barcelona-ESP)

Lindsey Heaps (Estados Unidos e Lyon-FRA)

Lauren James (Inglaterra e Chelsea-ENG)

Chloe Kelly (Inglaterra e Manchester City/Arsenal-ENG)

Ewa Pajor (Polônia e Barcelona-ESP)

Claudia Pina (Espanha e Barcelona-ESP)

Alexia Putellas (Espanha e Barcelona-ESP)

Alessia Russo (Inglaterra e Arsenal-ENG)

Leah Williamson (Inglaterra e Arsenal-ENG)

Melhor técnico - futebol masculino

Javier Aguirre (México) - seleção mexicana

Mikel Arteta (Espanha) - Arsenal-ENG

Luis Enrique (Espanha) - PSG-FRA

Hansi Flick (Alemanha) - Barcelona

Enzo Maresca (Itália) - Chelsea-ENG

Roberto Martínez (Espanhol) - seleção portuguesa

Arne Slot (Países Baixos) - Liverpool

Melhor técnica(o) - futebol feminino

Sonia Bompastor (França) - Chelsea-ENG

Jonatan Giráldez (Espanha) - Washington Spirit-USA/Lyon-FRA

Seb Hines (Inglaterra) - Orlando Pride-USA

Renée Slegers (Países Baixos) - Arsenal-ENG

Sarina Wiegman (Países Baixos) - seleção inglesa

Melhor goleiro - futebol masculino

Alisson Becker (Brasil e Liverpool-ENG)

Thibaut Courtois (Bélgica e Real Madrid-ESP)

Gianluigi Donnarumma (Itália e PSG-FRA/Manchester City-ENG)

Emiliano Martínez (Argentina e Aston Villa-ENG)

Manuel Neuer (Alemanha e Bayern de Munique-GER)

David Raya (Espanha e Arsenal-ENG)

Yann Sommer (Suíça e Inter de Milão-ITA)

Wojciech Szczęsny (Polônia e Barcelona-ESP)

Melhor goleira - futebol feminino

Ann-Katrin Berger (Alemanha e Gotham FC-USA)

Cata Coll (Espanha e Barcelona-ESP)

Christiane Endler (Chile e Lyon-FRA)

Hannah Hampton (Inglaterra e Chelsea-ENG)

Anna Moorhouse (Inglaterra e Orlando Pride-USA)

Chiamaka Nnadozie (Nigéria e Paris FC-FRA/Brighton-ENG)

Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos e Manchester United-ENG)

Gol mais bonito - futebol masculino

Alerrandro (Vitória x Cruzeiro - 19 de agosto de 2024)

Alessandro Deiola (Cagliari x Venezia - 18 de maio de 2025)

Pedro de la Vega (Cruz Azul x Seattle Sounders - 31 de julho de 2025)

Santiago Montiel (Independiente x Independiente Rivadavia - 11 de maio de 2025)

Amr Nasser (Al Ahly x Pharco - 17 de abril de 2025)

Carlos Orrantía (Querétaro x Atlas - 16 de abril de 2025)

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - 21 de junho de 2025)

Declan Rice (Arsenal x Real Madrid - 8 de abril de 2025)

Rizky Ridho (Persija Jakarta x Arema - 9 de março de 2025)

Kévin Rodrigues (Kasımpasa x Rizespor - 9 de fevereiro de 2025)

Lamine Yamal (Espanyol x Barcelona - 15 de maio de 2025)

