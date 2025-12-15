SUSTO

Vídeo impressiona: réplica da Estátua da Liberdade da Havan desaba durante ventania no RS

Motoristas que estavam com carros estacionados ao redor tentaram sair às pressas; veja

Monique Lobo

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 21:45

Estátua da Havan despencou durante ventania Crédito: Reprodução

A réplica da Estátua da Liberdade da loja Havan da cidade de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, despencou na tarde desta segunda-feira (15). A estrutura de 24 metros de altura foi derrubada pelas fortes rajadas de vento que atingiram a região.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o momento da queda. A estátua fica no estacionamento da loja e cerca de 30 carros estavam estacionados no local. Alguns motoristas ainda tentaram retirar os veículos estacionados próximo ao monumento quando ele começou a empenar.

De acordo com a empresa, nenhum carro foi atingido e ninguém ficou ferido. “A área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura”, informou a Havan em nota para o NSC Total.

A empresa também afirmou que uma vistoria técnica será realizada para apurar as causas do acidente.