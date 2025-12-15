Acesse sua conta
Vídeo impressiona: réplica da Estátua da Liberdade da Havan desaba durante ventania no RS

Motoristas que estavam com carros estacionados ao redor tentaram sair às pressas; veja

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 21:45

Estátua da Havan despencou durante ventania
Estátua da Havan despencou durante ventania Crédito: Reprodução

A réplica da Estátua da Liberdade da loja Havan da cidade de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, despencou na tarde desta segunda-feira (15). A estrutura de 24 metros de altura foi derrubada pelas fortes rajadas de vento que atingiram a região.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o momento da queda. A estátua fica no estacionamento da loja e cerca de 30 carros estavam estacionados no local. Alguns motoristas ainda tentaram retirar os veículos estacionados próximo ao monumento quando ele começou a empenar.

Veja o momento da queda da estátua da Havan

Estátua da Havan cai após fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul por Reprodução
Estátua da Havan cai após fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul por Reprodução
Estátua da Havan cai após fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul por Reprodução
Estátua da Havan cai após fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul por Reprodução
Estátua da Havan cai após fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul por Reprodução
Estátua da Havan cai após fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul por Reprodução
Estátua da Havan cai após fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul por Reprodução
Estátua da Havan cai após fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul por Reprodução
Estátua da Havan cai após fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul por Reprodução
Estátua da Havan cai após fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul por Reprodução
1 de 10
Estátua da Havan cai após fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul por Reprodução

De acordo com a empresa, nenhum carro foi atingido e ninguém ficou ferido. “A área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura”, informou a Havan em nota para o NSC Total.

A empresa também afirmou que uma vistoria técnica será realizada para apurar as causas do acidente.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul já tinha emitido um alerta para potencial de ventos acima de 90km/h, válido para a tarde desta segunda-feira. Na cidade de Canoas, os ventos chegaram a 96,3km/h.

