EM SÃO PAULO

Empresa de Luciano Hang, Havan é condenada a indenizar ex-funcionária por assédio eleitoral

Juiz Fabrício Martins Veloso considerou comprovada a pressão no ambiente de trabalho

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região condenou a empresa Havan, do empresário Luciano Hang, a pagar uma indenização de R$ 5.960 a uma ex-funcionária por assédio eleitoral. O juiz Fabrício Martins Veloso considerou comprovada a pressão no ambiente de trabalho.