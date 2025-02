REDE SOCIAL

Dono da Havan, Luciano Hang publica vídeo sobre Trump após 1 ano afastado da política

Empresário lista o que considera os "acertos" do presidente norte-americano nos Estados Unidos

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desde 2018, quando ficou conhecido por apoiar o então candidato à Presidência, Hang se afastou da vida política desde fevereiro do ano passado. Na época, o empresário disse ao Estadão que não participaria do ato convocado por Bolsonaro em fevereiro, na Avenida Paulista, nem de nenhuma agenda do tipo, e que estava "100% focado" nas atividades empresariais.>